Chi festeggerà Capodanno in casa deve conoscere questi 3 trucchi per preparare una festa memorabile

Ecco 3 attività divertenti e coinvolgenti pensate per chi festeggia Capodanno a casa perché non ha voglia di uscire o di spendere troppi soldi.

Capodanno è alle porte, e l’anno sta per giungere al termine. Tra bilanci dell’anno appena passato e promesse per quello che verrà, tutti ci stiamo preparando per il grande veglione del 31 dicembre.

Anche quest’anno molte persone festeggeranno l’ultimo dell’anno fuori casa, regalandosi un viaggio o una bella crociera invernale verso mete calde.

D’altro canto, però, ci saranno tantissime altre persone che passeranno il Capodanno tra le mura di casa, soprattutto per motivi economici. Chi non può permettersi grandi spese, infatti, organizzerà tutto a casa, dal pranzo fino ai festeggiamenti per attendere la mezzanotte.

Ed è proprio per chi rimarrà a casa che noi abbiamo deciso di stilare la classifica delle 3 idee più utili per questa grande festa. Anche festeggiando in casa, potremo organizzare una festa davvero memorabile, che non avrà nulla in meno di qualsiasi altra festa.

Basterà un po’ di fantasia e questi piccoli suggerimenti per trascorrere una serata bellissima con le persone che più amiamo.

Chi festeggerà Capodanno in casa potrà organizzare 3 attività divertenti per far ridere i propri ospiti

Capodanno è una delle celebrazioni più sentite di tutto l’anno. Per questa ragione, c’è chi inizia ad organizzarsi con grande anticipo e chi, invece, rimanda tutto all’ultimo momento.

In generale, esistono diversi menù di pesce con cui potremo fare un figurone a cena senza spendere troppo. Per far divertire ed emozionare i nostri ospiti, però, potremo organizzare un bellissimo Capodanno a tema.

In questo senso, si potrà decidere un dress code a cui tutti gli invitati dovranno attenersi. Un esempio è “indossare un capo d’abbigliamento rosso”. Così sembrerà a tutti di partecipare a una festa esclusiva, e, il fatto di stare in casa, verrà messa in secondo piano.

Risate a non finire con la caccia al tesoro

Un’altra grande idea per festeggiare il Capodanno è organizzare una bellissima caccia al tesoro. Se non vorremo rischiare di annoiarci durante la serata, potremo occupare il tempo con una divertentissima caccia al tesoro.

Nascondendo piccoli regalini in giro per casa, e impegnandosi a cercarli tutti, ci divertiremo un mondo, sia noi che i nostri invitati.

Ovviamente quest’opzione sarà ancora più divertente per chi ha un giardino, o una casa su più piani. In questo modo anche gli adulti e le persone più seriose si lasceranno andare, riscoprendo il loro lato più fanciullesco.

Un album ricordo da conservare per sempre

Un altro pezzo della serata sarà quello da dedicare alle foto ricordo. L’ideale sarebbe avere la macchina fotografica pensata proprio per stampare foto istantanee.

Con quest’idea, ci divertiremo a scattare foto ricordo davanti all’albero, ben diverse dalle classiche foto scattate col cellulare. Il sapore vintage delle istantanee, infatti, restituisce una sensazione simile a quella regalata da un cimelio importante, diversamente dalle foto del cellulare che, spesso, finiscono perse in galleria.

Potremo divertirci a creare set fotografici amatoriali, composizioni con amici a 4 zampe, davanti all’albero di Natale o ad un camino. Ecco perché, chi festeggerà Capodanno in casa deve provare queste idee grandiose. Riguardare queste foto in futuro sarà un’emozione assolutamente indescrivibile.