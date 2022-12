San Silvestro e Capodanno speciali e memorabili anche in casa con questi suggerimenti

San Silvestro e Capodanno speciali e memorabili anche in casa-proiezionidiborsa.it

La serata di San Silvestro e il giorno di Capodanno possono essere fantastici anche a casa se organizzati bene. Per renderlo possibile basta seguire una serie di piccoli accorgimenti. Ecco di cosa si tratta.

Manca poco alla notte di San Silvestro in cui l’anno finisce e ne inizia uno nuovo pieno di speranze e di aspettative. La tradizione prevede alcune usanze, anche se queste cambiano di regione in regione, almeno in Italia.

Molte persone preferiscono affidarsi a locali precisi, le suggestive piazze nelle grandi città, molti organizzano qualche giorno all’estero. Ma ci sono tante famiglie che scelgono di stare in casa e di accogliere qualche parente o qualche amico.

C’è un modo per trascorrere San Silvestro e Capodanno speciali e memorabili anche in casa? Certo che c’è, basta seguire qualche piccola accortezza e qualche suggerimento. Il tutto sarà perfetto e nessuno potrà lamentarsi.

Vediamo come vivere questa serata a cavallo tra un anno che se ne va e un anno che arriva in modo perfetto. L’attenzione per le piccole cose è fondamentale, anche se poi alla fine a fare la differenza sarà la compagnia.

San Silvestro e Capodanno speciali e memorabili: come organizzare la casa

Il lato positivo di fare tutto a casa è sentirsi liberi di stare un po’ più comodi, di poter fare quello che si vuole, quando si vuole. Alcune cose, però, non possono mancare, soprattutto se siamo noi ad organizzare e ad accogliere persone in casa nostra.

Ecco, allora, qualche suggerimento e alcuni pratici consigli:

addobbi : gli addobbi natalizi saranno ancora presenti e va bene, però magari è meglio creare un po’ di atmosfera con delle candele rosse e dorate per la mezzanotte; inoltre, qualche simbolo o qualche lucina colorata in giro per le stanze sarà un tocco apprezzato;

: gli addobbi natalizi saranno ancora presenti e va bene, però magari è meglio creare un po’ di atmosfera con delle candele rosse e dorate per la mezzanotte; inoltre, qualche simbolo o qualche lucina colorata in giro per le stanze sarà un tocco apprezzato; tavola : questa è l’assoluta protagonista del cenone e deve essere imbandita in modo perfetto; tovaglia rossa o bianca, se si può, con un centrotavola a tema; via libera alla scelta dei segnaposti e dei brillantini da cospargere in giro prima di mettere i piatti; qualche rametto o fogliolina non sarebbe niente male sui tovaglioli;

: questa è l’assoluta protagonista del cenone e deve essere imbandita in modo perfetto; tovaglia rossa o bianca, se si può, con un centrotavola a tema; via libera alla scelta dei segnaposti e dei brillantini da cospargere in giro prima di mettere i piatti; qualche rametto o fogliolina non sarebbe niente male sui tovaglioli; menu: non può mancare l’antipasto, come primo piatto di solito ci si rifà alla tradizione regionale ma non mancano mai tortellini oppure pesce; così come non possono mancare le lenticchie, l’arrosto o la salsiccia; mai rinunciare, infine, a frutta secca e dolce.

I piatti del cenone sono importanti, ma non dimentichiamoci mai di chiedere prima agli invitati che cosa preferirebbero e se hanno qualche intolleranza o problema in particolare. L’attenzione in queste cose sarà molto apprezzata e farà sentire tutti a proprio agio.

Cosa fare dopocena?

Dopo il momento del dolce, in cui ci si può sbizzarrire con la scelta, ci sono alcune attività che proprio non possono mancare se ci si vuole divertire:

giochi da tavolo : ce ne sono migliaia, basta scegliere quelli adatti alle persone presenti, soprattutto se ci sono dei bambini;

: ce ne sono migliaia, basta scegliere quelli adatti alle persone presenti, soprattutto se ci sono dei bambini; carte : i più grandi apprezzeranno qualche gioco di carte come scala 40, poker e simili;

: i più grandi apprezzeranno qualche gioco di carte come scala 40, poker e simili; cantare e ballare: la musica può essere protagonista assoluta con piste da ballo improvvisate, karaoke oppure giochi e sfide in cui fare entrambi divisi a squadre.

Di sicuro, con un po’ di buona volontà, tutto sarà bellissimo e da ricordare.