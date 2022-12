Si gioca una partita importante per i mercati nella prima settimana dell’anno

Si è chiuso un anno borsistico di forti ribassi. Dapprima l’inflazione, poi la guerra in Ucraina e il rialzo dei tassi da parte delle Banche centrali, hanno impaurito i mercati trascinandoli al ribasso del 30% in alcuni casi. Questi giorni, e i prezzi che si stanno formando potrebbero essere decisivi per tutto il mese di gennaio. Spieghiamo il perchè.

L’Europa in forte ribasso, ma i mercati americani dopo una prima sbandata dopo l’apertura, hanno man mano recuperato posizioni. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Settimana prossima si gioca una partita importante per i mercati.

Iniziamo con il riportare i prezzi di chiusura della seduta di contrattazione del 30 dicembre:

Dax Future

13.988

Eurostoxx Future

3.785

Ftse Mib Future

23.708

S&P 500 Index

3.839,50.

Mentre Wall Street ha generato un segnale che potrebbe essere di ripartenza, i listini europei hanno mantenuto i supporti, dopo che nei giorni scorsi si erano già portati al rialzo. Questo sembra un buon mix per rivedere i mercati ripartire già dal prossimo giorno di contrattazione. La prima settimana dell’anno viene definita molto importante da un punto di vista ciclico. Alcuni addetti ai lavori leggono in quei prezzi “asuspici” per l’intero anno. Altri invece guardano a quello che accadrà in tutto il mese di gennaio. Infatti un mese positivo viene indicato con probabilità molto elevate come indicatore che tutto l’anno possa essere positivo. Inversa considerazione per un mese di gennaio negativo.

A inizio anno si gioca una partita importante per i mercati

Nel corso di gennaio, e con precisione il 31, scadrà il primo setup annuale calcolato con i nostri algorirmi proprietari. C’è però al data del 6 gennaio, che spesso è stata da sparticque. Da come si arriverà al 31 gennaio, verranno poi dispiegati effetti fino alla prossima data del 6 marzo

Ecco i livelli da mantenere al rialzo in chiusura di seduta per far continuare il rimbalzo. Essi sono i seguenti:

Dax Future

13.925

Eurostoxx Future

3.791

Ftse Mib Future

23.630

S&P 500 Index

3.764.

La parola quindi ai prezzi del 3 gennaio.