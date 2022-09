I legumi, si sa, sono una fonte smisurata di proteine, fibre, sali minerali e vitamine e, se conditi con ingredienti leggeri, sono anche perfetti per chi segue una dieta ipocalorica. A settembre, normalmente i gustosi ceci, sono un alimento utilizzato abbondantemente nelle cucine degli italiani. Anche la farina è abbastanza diffusa in tutto lo Stivale, per preparare diverse pietanze sazianti. Spesso acquistiamo quelli secchi, che prevedono qualche accorgimento e del tempo per essere cotti a dovere. Ma chi ha molti impegni o poca voglia di stare davanti i fornelli per ore, quelli già lessati in scatola rappresentano un buon compromesso. Si possono gustare in ogni stagione, con il caldo o nelle fredde sere invernali, caldi o freddi sono una vera risorsa in cucina.

Croccanti o all’insalata

Si abbinano a tantissimi altri ingredienti, come carne o pesce, ma anche da soli fanno gola, soprattutto se croccanti e speziati. Infatti, per chi desidera preparare un veloce aperitivo o piatto unico, può mescolarli insieme ad un mix di spezie ed erbe aromatiche e passarli in padella, o al forno, insieme ad un filo d’olio. Se siamo alla ricerca di un piatto freddo e leggero, creiamo un’appetitosa insalata con delle verdure crude tagliate a julienne. Potremmo, quindi mescolarli con i pomodori, cetrioli, zucchine, cipolle, olive, rucola, lattuga, aggiungiamo olio e aceto, o limone, e mettiamo in tavola questa sorprendete pietanza light.

2 ricette veloci e sfiziose per cucinare i ceci lessati in scatola

Se vogliamo stupire gli invitati, per un pranzo o una cena con i ceci già cotti, prepariamo un pasto completo con una delicata crema arricchita con del pesce fresco, o in scatola. Per realizzare la crema prepariamo un soffritto in un tegame con aglio e un filo d’olio, versiamo i ceci e dell’acqua, insaporiamo con peperoncino e rosmarino e lasciamo sul fuoco per qualche minuto. Nel frattempo in una padella cuciniamo il pesce, ad esempio cozze e gamberi, ma possiamo utilizzare altri tipi come totani, ombrina, nasello, sarde. Frulliamo i ceci ed aggiungiamo nel tegame il pesce precedentemente cotto, impiattiamo su un piatto fondo e completiamo con del prezzemolo e mandorle tritate.

Un secondo con le verdure

Mettiamo in tavola un piatto completamente vegetariano e di facile realizzazione. Usiamo i ceci in scatola e frulliamoli insieme ai piselli lessati, foglie di menta e basilico, carote e zucchine crude, curry, sale e olio. Mettiamo il composto in una ciotola ed amalgamiamoli con l’uovo e una manciata di pangrattato. Quindi con le mani formiamo delle polpettine, paniamole nel pangrattato e noci e inforniamo per 20 minuti a 180 gradi. Serviamo, infine, con della salsa yogurt o tzatziki e una crema di avocado.

Quindi, oltre a prepararli croccanti o con una leggera insalata, ecco le 2 ricette veloci e sfiziose per cucinare i ceci lessati.

