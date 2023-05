Come buttare giù peso velocemente in vista della prova costume? L’incredibile trucco segreto di Victoria Beckham

Qualcuno guarda con ansia alle prossime vacanze. Non tanto per la località dove trascorrere le ferie, ma per come si presenterà fisicamente. La classica prova costume, insomma, incombe e si deve correre ai ripari. Magari, imitando i segreti di qualche Vip, come quello di Victoria Beckam

Oggi è lunedì e, di solito, è il momento nel quale ci pentiamo di tutti i peccati di gola del fine settimana. Non so voi, ma io, ad esempio, per cinque giorni sono ligio a quello che mangio, facendo attenzione alle calorie. Peccato che poi, nel week-end, come se ci fosse un via libera autorizzato, tendo a concedermi aperitivi, cene con amici e via dicendo.

Vanificando quanto di buono fatto nei giorni precedenti. Non credo di essere il solo a leggere i commenti di alcuni dei nostri lettori. Peccato, però, che per tutti si avvicini la fatidica prova costume che, per molti, è molto temuta. Anche se dobbiamo sfatare questa prassi. Già il fatto di paragonarla ad una prova non mi sembra una cosa positiva. La circonda di qualcosa di epico che è fuori posto.

Per fortuna, esistono tanti modi per celare gli eventuali chili di troppo, senza sottoporsi a diete drastiche

Come buttare giù peso velocemente in vista della prova costume si chiedono in tanti. Al giorno d’oggi, si dovrebbe pensare il meno possibile a cosa potrebbe dire la gente di noi. Invece, tanti gli danno ancora peso, finendo per sottoporsi a dei veri tour de force a tavola, ma in negativo. Ovvero, a diete fai da te che, spesso, non portano i benefici sperati.

E pensare che basterebbe camminare un numero preciso di passi, ogni giorno, ma uscendo ad un’ora precisa. O usare dei trucchi, presi in prestito dalle dive, con l’outfit, per sembrare più magre. Insomma, si può fare anche senza drastici sforzi.

Come funziona il regime alimentare di una star come Victoria Beckham?

Dai divi, abbiamo sempre da imparare. Anche nelle stranezze. Loro sono sempre impeccabili, anche per quello che riguarda il peso. Bella forza, direte: hanno delle persone che li seguono costantemente. Vero, ma fino ad un certo punto.

Nessuno rimane in gran forma per grazia ricevuta. Occorre sempre applicazione e costanza. Non è che se una è una diva, allora può permettersi di mangiare quello che vuole e rimanere magra. Prendiamo Victoria Beckham. Lei ha un fisico invidiabile e su questo non ci piove. Però, lei segue la dieta delle cinque mani. Di cosa si tratta? Mangia 5 volte al giorno delle proteine per una quantità che deve misurare come il palmo della propria mano.

Come buttare giù peso velocemente in vista della prova costume? Ecco come funziona la dieta delle cinque mani

In pratica, volete mangiare pasta? La vostra porzione non superi il vostro pugno chiuso. Il pane? Lo spessore della fettina non deve superare quello del vostro dito. Anche la carne deve avere un quantitativo che non superi il palmo. Non barate, perché le dita non si contano.

Il pesce? Il palmo più le dita, come quantità. Formaggio? Mai sopra le due dita. Verdure? Lei le mangia a piacere, anche se, per ogni pasto, non dovrebbe superare le due mani unite. Frutta? Da evitare nei pasti principali, mentre va bene a colazione e negli spuntini.