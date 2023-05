L’ultima seduta della settimana scorsa ha visto il Ftse Mib guadagnare oltre l’1%. A questo rialzo, però, non ha partecipato il settore bancario visto che è stato uno dei peggiori seppure abbia chiuso in frazionale rialzo. Ad affossare il settore delle banche sono stati, soprattutto, due titoli azionari che in questi primi cinque mesi del 2023 hanno avuto storie molto diverse tra loro. Infatti, in un settore bancario contrastato ad affondare sono state Banco BPM e FinecoBank. Il primo, dopo Unicredit e BPER Banca è stato il migliore con una performance di circa il 20%. FinecoBank, invece, è stato il peggiore titolo bancario da inizio anno con un ribasso di circa il 20%. Possiamo, quindi, dire che in un settore bancario contrastato ad affondare sono state Banco BPM e FinecoBank con la prima una sorpresa negativa, mentre la seconda è una conferma di un’azione in forte sofferenza.

Le azioni Banco BPM soffrono, ma non ancora tutto è perduto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 19 maggio in area 3,899 €, in ribasso dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.

Dopo il fortissimo rialzo del 9 maggio, il più alto da oltre un anno, le quotazioni di Banco BPM hanno stentato ad accelerare al rialzo restando intrappolate in una stretta fase laterale. Allo stato attuale, quindi, il titolo si trova in una sorta di limbo che potrebbe condurre o al paradiso (rialzo) o all’inferno (ribasso). I livelli da monitorare con attenzione passano per area 3,911 € e 3,795 €. La rottura di uno di questi due livelli potrebbe portare le quotazioni verso i livelli indicati in figura: linea tratteggiata proiezione al ribasso, linea continua proiezione al rialzo.

La ripresa di FinecoBank stenta a decollare, ma i margini al ribasso sono molto ridotti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 12,565 €, in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta del giorno precedente.

ome si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono molto vicine alla massima estensione ribassista in area 12,315 €. Inoltre, questo livello di prezzo rappresenta il punto di approdo del precedente profondo ribasso sul titolo. Qualora, quindi, si dovesse formare un doppio minimo le chance di rivedere le quotazioni presto in area 15 € potrebbero essere molto elevate.

Articoli che potrebbero interessarti

Borsa di Hermès venduta per 130mila euro su app di articoli vintage

Non mangi pollo e tacchino? Dopo aver provato la ricetta di Rosy Chin cambierai idea!