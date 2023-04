Vuoi avere un bagno profumato per tanti giorni e senza più odori imbarazzanti? La soluzione è pazzesca

Il bagno, per tanti, è un vero problema quando si tratta di odori. Difficile scampare a certi “aromi” che mettono in imbarazza quando abbiamo degli ospiti. Dando anche l’idea di sporco. Ecco, allora, la soluzione proposta dalla nonna. Bastano solo due elementi per risolvere il problema. Ti dico quali sono.

“Scusa, c’è un bagno?”. Quante volte ci sarà capitato di avere degli ospiti a casa che ci rivolgono questa domanda abbastanza stupida. Ti verrebbe da rispondergli: “Purtroppo no, la facciamo dal balcone”, perché è ovvio che un gabinetto ci sia.

A meno che non si abiti in quelle vecchie case di ringhiera che avevano il bagno, in comune, sul ballatoio. Certo, sarebbe imbarazzante se l’ospite trovasse il bagno, da solo, grazie all’odore che emana. Purtroppo, nonostante la nostra pulizia dei sanitari o il fatto di disinfettare le spugne nel modo giusto, certi “profumi” permangono. Occorre trovare una soluzione, che duri qualche giorno, così da farci risparmiare, anche, dei soldi, cosa che non guasta mai.

Ecco che cosa consiglia la nonna per avere un WC pronto sempre igienico e spendendo poco

A dire il vero, sono tante le soluzioni che possiamo trovare. Anche se poi ti racconterò di quella più strategica se vuoi avere un bagno profumato per tanti giorni. Diciamo che i sanitari vogliono la loro parte e una costante pulizia non guasterebbe. Non solo nelle classiche pulizie di fine settimana, ma passando ogni 2-3 giorni determinati ingredienti. Va detto che non tutti amano utilizzare detergenti industriali. Non solo per una questione di risparmio, ma anche per sentirsi più legati all’ambiente.

Ecco allora, un’idea per avere un WC che non ci faccia sfigurare. Basta, infatti, prendere dell’aceto di mele, mischiando il succo del limone. Mescoliamo bene e versiamo il tutto in un vaporizzatore. A questo punto, andiamo a spruzzare la miscela ottenuta non solo sui bordi della tazza, ma anche dentro il gabinetto. Lasciamo lavorare per qualche minuto e poi andiamo a risciacquare il tutto. Come si vede, minima spesa, tanta resa.

Come igienizzare il bagno in modo naturale è più facile di quello che puoi pensare

Se dobbiamo togliere le incrostazioni dai sanitari, ad esempio, non serve fare grandi sforzi. Basta il nostro bicarbonato, utile per tanti scopi, ad esempio per eliminare il cattivo odore della lavastoviglie. Tornando ai nostri sanitari e alle piastrelle del bagno, basta miscelare due cucchiai di bicarbonato in un poco di acqua.

Per sapere la quantità giusta di acqua, dovremo fare in modi di ottenere una sorta di crema che sia, però, densa. La andremo ad applicare su una spugna pulita che useremo per strofinare là dove ci siano incrostazioni e macchie. Una volta risciacquato, andremo ad asciugare con un panno in microfibra e il gioco è fatto.

Vuoi avere un bagno profumato per tanti giorni? Ecco l’incredibile soluzione economica della nonna

E veniamo al tema centrale dell’articolo. Ovvero, come avere un bagno che profumi per tanti giorni e senza fare fatica. La soluzione incredibile, come sempre, arriva dalla nonna, che ha idee vincenti per la casa. E la soluzione è il sapone giallo.

Basterà far bollire 500 grammi di sapone giallo, tagliato a pezzettini, in altrettanta acqua, fino a farlo

sciogliere. Una volta che si sarà raffreddato il tutto, mettiamo il liquido in uno spray. Aggiungiamo 15 gocce di olio essenziale di limone. Spruzziamo nel nostro WC e lasciamo agire. Passiamo con una spugnetta, risciacquiamo e il gioco è fatto. Come per ogni rimedio fai da te, ricordatevi di consultare sempre le indicazioni di chi ha prodotto il vostro gabinetto per evitare cattive sorprese