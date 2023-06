Ecco come tenere lontani i ragni dal balcone con la pianta aromatica repellente, deliziosa in cucina!

I ragni sono insetti che molti odiano, seppur senza mai averne subito il morso. Quando ne vediamo uno in casa, vogliamo subito liberarcene. Ecco come fare, senza ucciderli o invadere l’ambiente con rimedi chimici.

Ci sono animali che ripugnano alla sola vista. Molti di questi sono insetti, e una parte ragni. Seppur abbiano una loro utilità per noi e nell’ecosistema (si nutrono di blatte e zanzare), proprio non riusciamo a sopportarli. Per non parlare di quando troviamo le ragnatele attaccate agli angoli di casa o ai termosifoni. Per fortuna ci sono dei validi rimedi che ti permetteranno di liberare la casa dai piccoli invasori, senza nuocere alla loro o alla tua salute. Parliamo delle piantine aromatiche, semplici e produttive. Una di queste la adorerai, per il profumo che diffonde e la sua utilità nelle ricette. Ecco a quale ci riferiamo e come occuparsene al meglio.

Ecco come tenere lontani i ragni dal balcone: la pianta rustica che sa di agrumi

Devi sapere che i ragni che si intrufolano spesso in casa detesterebbero l’odore delle piante aromatiche. Proprio per questa ragione, potresti posizionarne qualche vaso vicino agli ingressi principali. Se menta, basilico e citronella faranno il loro dovere, sarà altrettanto efficace il timo limone. Questo vegetale gradevole e resistente si farà apprezzare per il fragrante odore che diffonderà attorno a sé.

Alla vista assomiglia molto al timo comune, ma con qualche particolarità. È infatti più piccolo, così come più minute sono le foglie. Queste ultime presentano inoltre qualche sfumatura giallastra e, come detto, un caratteristico aroma agrumato. Coi suoi 50 cm massimi d’altezza, sarà perfetta per l’inserimento in casa o sul terrazzo.

Come si coltiva in vaso

Il timo limone potrebbe dunque risolvere il problema: ecco come tenere lontani i ragni dal balcone. Ma perché il nostro piano funzioni, la pianta dovrebbe durare il più a lungo possibile. In particolare, dovresti garantirgli un terreno sempre asciutto e drenato. Mettilo in un punto che i raggi del sole possano raggiungere, tutt’al più a mezz’ombra. A partire dalla primavera, dovresti somministrare un concime adatto. Aggiungi il fertilizzante liquido all’acqua delle irrigazioni fino alla fine dell’estate.

Il timo limone si rivela prezioso anche per cucinare. Prima della fioritura puoi prelevarne le foglie, all’inizio del processo raccogli invece i fiori. Entrambe le parti si possono utilizzare come aromatizzanti naturali o per preparare tisane. Per farlo dovrai prima essiccarli qualche giorno, appendendoli in rametti in una zona riparata dall’umidità. Passato il tempo, potrai conservarli in comodi vasetti di vetro ermetici, pronti all’uso.