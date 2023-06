Ariete, Vergine e altri 3 segni troveranno l’amore a luglio: la Luna del Cervo porterà passione e serate bollenti

L’estate è la stagione dell’amore, delle avventure e dei nuovi incontri. E questo luglio 2023 si preannuncia particolarmente ricco in tal senso. Arriva infatti la Luna del Cervo e porta splendide novità sentimentali a cinque fortunati segni zodiacali. Vediamo quali sono.

L’estate è la stagione più ricca di eventi dal punto di vista astrologico e astronomico. E non soltanto per la notte di San Lorenzo con le sue stelle cadenti. Tra pochi giorni inizierà un luglio in cui a farla da padrone sarà la Luna del Cervo, detta anche “superluna”. Il nostro satellite sembrerà più grande e luminoso e questo influirà anche sull’oroscopo del mese. Come? Ariete, Vergine e altri 3 segni troveranno l’amore a luglio, oppure riscopriranno l’intesa col partner. Se siamo in questa cinquina prepariamoci a vivere 30 giorni di passione e serate piccanti.

L’estate caldissima degli Ariete e dei Vergine

Inutile girarci intorno. L’Ariete è uno dei segni più irritanti dello zodiaco quando si parla di amore e vita di coppia. Da un lato non conosce l’arte del compromesso. Dall’altro pretende di avere sempre ragione. La Luna del Cervo, però, smusserà questi lati e metterà sulla strada degli Ariete una persona importante. Un collega di lavoro potrebbe rivelarsi ben più di qualcuno con cui condividere l’ufficio.

I Vergine sono sempre estremamente razionali e analitici. È però arrivato il momento di lasciarsi andare e cambiare prospettiva. Soprattutto per i single. Luglio sarà pieno di opportunità e incontri piccanti. E uno di questi potrebbe rivelarsi ben più di una semplice avventura.

Incontri piccanti nell’oroscopo di luglio dello Scorpione

C’è un segno che vivrà il mese di luglio come se fosse una vera e propria calamita per l’amore e la passione. Stiamo parlando dello Scorpione, segno zodiacale che troverà nella Luna del Cervo il partner perfetto per avventurarsi in nuove esperienze.

Gli Scorpione avranno voglia di esplorare e di conoscere nuove persone. Un mood che metterà sulla loro strada una persona con cui passare serate bollenti ben oltre il livello di guardia.

Ariete, Vergine e altri 3 segni troveranno l’amore a luglio: sorprese in arrivo per Gemelli e Pesci

I Gemelli non saranno soltanto uno dei 4 segni più fortunati di luglio a livello economico e finanziario. Vivranno anche un mese ricchissimo sul versante delle relazioni sentimentali. I Gemelli single potrebbero vivere moltissime avventure di una notte. Chi è in coppia, invece, consoliderà il rapporto e scoprirà nuovi lati passionali nel partner.

Finalmente arriva l’amore anche per i Pesci, tra i più grandi sognatori dello zodiaco. I Pesci sono sempre alla ricerca della persona giusta con cui creare una relazione stabile e condividere esperienze. Questo luglio questa persona potrebbe davvero arrivare. Un rapporto che partirà in sordina o come un’amicizia e che si rivelerà davvero appagante. Anche sotto le lenzuola.