4 trucchi dei giardinieri per far fiorire i limoni e avere tanti frutti: geniali ed efficaci!

Vuoi che la tua pianta di limone faccia tantissimi fiori e quindi frutti? Ti conviene provare a seguire dei trucchetti approvati dai vivaisti. In questo modo potrai sicuramente raggiungere questo obiettivo. Pertanto scopri quali sono e come applicarli al meglio. Te li spieghiamo in poche parole.

Il limone è una bellissima pianta ornamentale. Ma come sai fa anche dei frutti. Probabilmente ne hai uno nel tuo giardino anche per questo motivo. Pertanto, vuoi che fiorisca e che faccia tanti limoni.

A questo scopo ti consigliamo di seguire 4 trucchi dei giardinieri per far fiorire questa pianta. Sono poche e semplici regole di cui devi tenere conto e che non ti impiegheranno neanche molto tempo.

Le regole d’oro da seguire: 4 trucchi dei giardinieri per far fiorire il limone

Prima di tutto devi assicurarti che la pianta sia collocata nel posto giusto. È essenziale che riceva sole per almeno 4-6 ore al giorno se vuoi che faccia tantissimi fiori. Pertanto, poni il vaso in un luogo soleggiato. Se l’hai messa in piena terra, accertati che le foglie non creino troppa ombra per la pianta. Altrimenti, la fioritura potrebbe risentirne molto.

Meno azoto, più potassio e fosforo nel concime

Probabilmente sei abituato a concimare le piante che fioriscono con molto azoto. Tuttavia, usandolo per il limone farai crescere la pianta ma non renderai la fioritura molto più abbondante. Quindi, scegli un concime con un basso contenuto di azoto, meno del 10% e che è adatto agli agrumi.

Meglio contengano, invece, il 10% di fosforo e il 15% di potassio. Ti consigliamo di affidarti al tuo vivaista di fiducia per la scelta del concime migliore.

Annaffialo regolarmente anche ora a febbraio

Annaffia il limone anche in inverno, ogni 7-10 giorni circa se il terreno è asciutto. L’importante è non esagerare con la dose di acqua, specialmente se vuoi evitare che le radici della pianta marciscano.

Usa un biostimolante per combattere il freddo o il caldo eccessivo

Un biostimolante è un prodotto che serve a combattere lo stress a cui la pianta di limone è spesso sottoposta. Contribuiscono inoltre alla sua crescita, allo sviluppo radicale e anche all’aumento della fertilità del suolo in cui è messa. Ovviamente, la aiutano anche a produrre più fiori e quindi frutti.

