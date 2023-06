Altro che bicarbonato e piretro, questo killer delle zanzare è il miglior trattamento per eliminarle dal giardino

Le zanzare ti fanno regolarmente visita in estate? Combattile in modo semplice e pratico. Ecco la soluzione che libererà il giardino dagli sciami di questi insetti fastidiosi, una volta per tutte.

Con il caldo e l’umidità, le zanzare trovano terreno fertile nel giardino di casa. Le noie che ci possono procurare le conosciamo bene. Ogni anno riscopriamo il terribile prurito che provocano le punture e le seccature del ronzio vicino alle orecchie. In rete ci suggeriscono diversi metodi per allontanarle, tra cui le amiche piante. Noi ne abbiamo scoperto uno che dovrebbe eliminarle completamente, o comunque farne fuori la maggior parte. Si tratta di un predatore naturale e facile da allevare, che si troverà a meraviglia nel tuo spazio verde.

Altro che bicarbonato e piretro, questo killer delle zanzare salverà la casa

Ti piacciono i pesci e hai sempre voluto allevarne qualcuno? Questa sarà l’occasione perfetta per iniziare, visto che alcune specie sono estremamente utili. Infatti, ci sono esemplari che si affermano come voraci divoratori di zanzare, in particolare delle larve.

Tra questi citiamo le tinche, che ne fanno incetta, e i comuni pesci rossi. Al pari di questi, potresti mettere nel tuo laghetto o dentro la fontanella fuori casa un animaletto simpatico e particolare: la gambusia. Altro che bicarbonato e piretro, questo killer delle zanzare risolverà la situazione a tuo favore.

Come si alleva questo pesce antizanzara?

La gambusia affinis è un minuscolo pesciolino d’acqua dolce, lungo al massimo 7 cm. I maschi sono di color bruno chiaro, con riflessi metallici. Le femmine, invece, si presentano più giallognole e spiccano per il ventre arrotondato. Il suo ambiente ideale sono le acque calme, dove abbonda la vegetazione. Si adattano bene a molte situazioni e la temperatura idrica indicata va dai 3 ai 30 gradi. L’ideale, comunque, sarebbe ricreare il loro contesto naturale tra le mura domestiche.

Per cui, se possibile, preleva lo stesso fondo e la medesima acqua del luogo in cui hai recuperato i pesciolini. Altrimenti, potresti servirti dell’acqua del rubinetto, magari dopo averla fatta decantare pochi giorni. Potresti pensare di inserire anche qualche rametto o pianta nella vasca, per farli sentire a proprio agio. In tema di alimentazione, sappi che le gambusie divorano un po’ di tutto. Dagli insetti acquatici ai vermi, fino a qualche crostaceo. Per evitare che predino animali innocui, ti consigliamo di tenerli in un ambiente ben separato dal flusso delle acque pubbliche. In generale, è importante che abbiano sempre a disposizione del cibo, altrimenti potrebbero divorare gli avannotti appena nati.