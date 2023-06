Vuoi mangiare qualcosa di davvero rinfrescante? Prova questo sorbetto alla fragola da fare a casa in 10 minuti

Ti riveliamo la ricetta facile e veloce di questo sorbetto alla frutta, anche i bambini ne andranno matti.

Durante l’estate, le temperature possono toccare picchi davvero roventi. Già in questo momento sono ben 14 le città italiane ad aver riportato temperature da bollino arancione, e le previsioni non sono più incoraggianti. Quando il caldo è così forte, ha un impatto importante anche su di noi. Oltre a danneggiare la pelle, può riportate effetti negativi anche sulla nostra pressione, provocando disturbi quali svenimenti, colpi di calore e tanto altro. Per questo motivo, soprattutto in questa stagione, è fondamentale bere tanta acqua (e scegliere tra le migliori marche), oltre che bevande fresche e rigeneranti. Un altro effetto tipico del troppo caldo è anche l’inappetenza. Il caldo, infatti, favorisce la disidratazione, la quale, a sua volta, potrebbe provocare una diminuzione dell’appetito.

Per questo motivo, bisogna sapersi autoproteggere e prendersi cura del proprio corpo, scegliendo piatti freschi e gustosi, e non solo. Di seguito, infatti, sveleremo una ricetta facile e veloce, perfetta per chi vuole preparare un dolcetto fresco a casa, senza sudare o stancarsi troppo. Stiamo parlando di un buonissimo sorbetto alla frutta, piacevolmente fresco e succoso. Sarà totalmente privo di coloranti e conservanti, poiché lo prepareremo a casa solo con ingredienti naturali e genuini.

Vuoi mangiare qualcosa di davvero rinfrescante? Gusta questo sorbetto cremoso alla fragola buono da leccarsi i baffi

Preparare dolci in casa durante l’estate può essere davvero una prova di coraggio. Accendere il forno è fuori discussione, quindi dovremo escludere già in partenza tutte le ricette che prevedono questo tipo di cottura.

Ecco perché la ricetta del sorbetto alla fragola è perfetta per questa estate. Si prepara in due passaggi e non sporcheremo la cucina. Oltretutto potranno aiutarci anche i nostri bambini per quanto sarà facile prepararlo.

Un dolce buono con solo 3 ingredienti essenziali

Per creare questo delizioso sorbetto alle fragole, dovremo preparare sul tavolo tre ingredienti. Infatti ci serviranno 220 grammi di fragole, 100 grammi di zucchero e 120 millilitri di acqua.

Per prima cosa, dovremo dedicarci alla preparazione dello sciroppo di zucchero. Dovremo versare l’acqua in un pentolino fondo, in cui poi aggiungeremo anche lo zucchero. Mescoleremo il tutto, dopodiché lasceremo sobbollire a fuoco minimo. Quando la soluzione bollirà, aspetteremo un paio di minuti, finché non noteremo che la stessa avrà preso la consistenza di uno sciroppo. A questo punto, versiamo il prodotto ottenuto in un vasetto di vetro e aspettiamo che raffreddi.

Puliamo le nostre buonissime fragole

Fatto questo primo passaggio, potremo dedicarci alla pulizia delle nostre fragole. Le laveremo molto bene, elimineremo il picciolo, le taglieremo a pezzi piccoli, che poi verseremo in un frullatore. Logicamente, quindi, frulleremo la nostra frutta, finché non sarà diventata una purea. Verseremo quest’ultima in una scodella, quindi aggiungeremo qui anche il nostro sciroppo di zucchero.

Non ci resta che mescolare bene gli ingredienti e creare un composto omogeneo e ben amalgamato. Trasferiamo tutto in un contenitore, livelliamone bene la superficie e poi inseriamo nel congelatore. Dopo circa 20 minuti, il nostro sorbetto sarà pronto per essere gustato. Vuoi mangiare qualcosa di davvero rinfrescante? Ecco la ricetta che fa proprio al caso tuo.