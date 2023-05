Ecco come stirare e lisciare i capelli senza piastra e averli perfettamente dritti come Naomi Campbell

Se hai i capelli sempre in disordine e vuoi una bella piega liscia, non devi pensare che sia necessario spendere dal parrucchiere. E neanche per comprare una piastra per capelli! Puoi provare ad ottenerla a casa seguendo queste precise indicazioni.

La frenesia della vita quotidiana spesso ci distrae dalle attenzioni e dalle cure che dovremmo avere per noi stessi. Per cui può capitarti di trascurare un po’ il fisico, mettere su qualche kg in più, badare poco all’abbigliamento. E non curare adeguatamente i tuoi capelli, anche in termini di acconciatura. Magari li lavi frettolosamente e li asciughi male, per cui la piega è quello che è. Senza forma e che non valorizza i tratti del tuo viso, donandoti inoltre un aspetto trasandato.

Ti piacerebbe avere i capelli lucidi e perfettamente lisci come spaghetti, come li ha sempre portati e li porta ancora Naomi Campbell? La famosissima modella certamente ha al suo servizio uno stuolo di hair stylist di prestigio. Ma non devi pensare che l’unica soluzione sia una costosa seduta dal parrucchiere. Oppure comprare una piastra, che non hai. Puoi avere una piega liscia fantastica provvedendo da sola a casa e senza particolari strumenti.

Ecco come stirare e lisciare i capelli a casa

Per rendere i capelli lisci è essenziale incominciare dai prodotti giusti per lavarli. Quindi puoi procurarti uno shampoo e un balsamo lisciante, preferibilmente a base di ingredienti naturali che non danneggiano la chioma. Si tratta di prodotti dal prezzo assolutamente accessibile, studiati appositamente per disciplinare i capelli. Dopo il lavaggio, dovrai eliminare l’eccesso di umidità dalla tua chioma tamponandola con un asciugamano di microfibra. Quindi dovrai usare il phon ad aria fredda, prima lisciando i capelli con le dita e poi aiutandoti con un pettine o con la spazzola.

L’aria fredda eviterà ai tuoi capelli bruciature. Dovrai persistere a pettinare i capelli finché non saranno asciutti. Al termine delle operazioni, saranno perfetti. Ecco come stirare e lisciare i capelli anche senza piastre o altri strumenti che potrebbero rovinarli. Vediamo ora come far durare la tua piega.

Come far durare la piega

Certamente adesso si dovrà fare in modo che la piega liscia ai capelli persista. Altrimenti potrebbero bastare un po’ di umidità e qualche goccia di pioggia per rovinare tutto. Per far permanere l’effetto più a lungo, puoi mettere qualche goccia di olio lisciante sui capelli e pettinare con un pettine.

Bastano poche gocce di prodotto per lucidare la chioma e accentuarne l’effetto liscio. Puoi comprare l’olio facilmente al supermercato e a poco prezzo, presso la corsia dedicata ai prodotti per capelli.