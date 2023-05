Bicchieri opachi dopo il lavaggio in lavastoviglie? Solo le nonne sanno come evitarlo e togliere gli aloni bianchi

La lavastoviglie ci aiuta moltissimo ogni giorno e ci permette di risparmiare un sacco di tempo e fatica. Al termine del lavaggio, però, quando apri lo sportello può succedere di trovare i bicchieri completamente opachi. Anche se sono puliti, i bicchieri ricoperti di aloni sono davvero brutti da vedere. Oggi vogliamo spiegarti un rimedio a dir poco geniale che ti permetterà di prevenire il problema una volta per tutte.

Apri la lavastoviglie per asciugare i bicchieri e li ritrovi pieni di aloni? Sfortunatamente può succedere ed è colpa dell’umidità e del calcare. L’acqua che scorre nei tubi di casa molto spesso è ricca di calcare, una sostanza che rimane sulle superfici quando si asciugano. Avrai senza dubbio riscontrato questo problema anche con i vetri della doccia. Ma è possibile evitare che si formino aloni bianchi sui bicchieri e tirarli fuori dalla lavastoviglie puliti e brillanti? La risposta è sì e con questo articolo ti spiegheremo come: vuoi scoprirlo anche tu?

Bicchieri opachi dopo il lavaggio in lavastoviglie: la soluzione non ti farà spendere un euro

Se asciughi subito le stoviglie queste non presenteranno aloni né altre tracce di calcare, perché il panno rimuoverà ogni residuo. Lo stesso discorso vale per i vetri della doccia e per le piastrelle. Tuttavia, molto spesso non abbiamo il tempo di svuotare la lavastoviglie a lavaggio appena terminato e questo favorisce la formazione di aloni bianchi sui bicchieri. Se vuoi prevenire il problema, ti consigliamo di provare un trucchetto semplice ma davvero molto efficace.

Tutto ciò che devi fare è procurarti un panno in microfibra e del sale grosso. Al termine del ciclo di lavaggio, apri lo sportello e adagia sopra un panno in microfibra. Aprilo per bene e cospargilo con una manciata di sale grosso. Il sale è un ingrediente capace di assorbire in modo efficace l’umidità e le nonne lo hanno sempre saputo. Se le gocce d’acqua non si depositano sui bicchieri, il calcare non lascerà traccia e gli aloni non si formeranno.

Altri 2 consigli per evitare bicchieri macchiati dopo il lavaggio e un trucco per eliminare gli aloni bianchi

Addio ai bicchieri opachi dopo il lavaggio in lavastoviglie: se vuoi prevenire il problema prova ad usare un po’ di acido citrico. Aggiungilo nella vaschetta della lavastoviglie e usalo insieme al detersivo per lavare i piatti. L’acido citrico addolcisce l’acqua e la rende meno “dura”. Per ridurre la formazione di calcare, se possibile, lava le stoviglie a una temperatura inferiore ai 50 gradi. Se le temperature sono più alte, i sali di calcio e di magnesio agiscono tra loro trasformandosi in calcare.

Hai a che fare con bicchieri macchiati dagli aloni? Se devi eliminare tracce di calcare e umidità dai bicchieri immergili in una soluzione di acqua e aceto di mele. Risciacquali, asciugali subito e torneranno finalmente a splendere!