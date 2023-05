Dimagrire velocemente e di almeno 5 kg in vista dell’estate con la dieta di Romina Power

La prova costume è pericolosamente in avvicinamento e tu non ti senti pronta? Stai continuando a concederti vizi a tavola ma, al contempo, sei preoccupata di sfigurare per qualche kg in più? Puoi provare una soluzione lampo ispirandoti a quello che fanno i Vip per dimagrire.

La stagione estiva si sta avvicinando e con essa arriveranno, finalmente, anche le tanto meritate vacanze. Ma tu, che le trascorrerai al mare, un po’ ti stai preoccupando. Perché sai bene di non esserti risparmiata niente a tavola. In inverno c’era la scusa del freddo, poi sono arrivate le feste natalizie, poi la Pasqua e, insomma, ogni occasione è stata buona per festeggiare e mangiare.

Ma diciamo la verità: il tuo fisico ne ha patito e tu stessa non ti senti così longilinea e sicura di passare a pieni voti la prova costume. Se credi di essere spacciata sbagli perché, in realtà, puoi ancora darti da fare per perdere qualche kg. Come? Puoi prendere esempio da quello che ha fatto Romina Power per perdere un po’ di kg in poco tempo.

L’esempio delle diete dei Vip

Quello che fanno i Vip può spesso destare il nostro interesse, altrimenti non si spiegherebbe perché siamo così attratti dal gossip. Vogliamo conoscere tutto del nostro personaggio famoso preferito, stili, vizi, manie. E anche lo stile di vita alimentare, soprattutto se notiamo che il Vip di turno, magari sotto tono, è tornato in forma alla velocità della luce.

È il caso di Romina Power, splendida ancora a 71 anni, con i suoi bellissimi capelli lunghi castani, un viso dolce e da sogno e un fisico meno appesantito. Proprio lo scorso anno, Romina confidò di aver seguito un particolare piano alimentare.

Come dimagrire velocemente e di almeno 5 kg

Romina Power è riuscita a perdere più di 5 kg, ben 6, in soli 12 giorni. La cantante ha ottenuto questo risultato sotto lo stretto controllo di un professionista della nutrizione, che ha programmato per lei una dieta mirata. Un regime alimentare basato sull’assunzione di pasti particolari e in forma liquida. Come brodi e zuppe, frullati, smoothie, bevande proteiche.

Questa dieta ha dato dunque rapidi risultati in tempi brevi ed è un esempio del dimagrire velocemente e di almeno 5 kg. Certamente ottimo per un risultato immediato, non si tratta però di un regime alimentare perenne. Per qualsiasi variazione alla propria dieta personale è sempre bene consultare uno specialista, come ha fatto Romina Power.