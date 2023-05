Questi oggetti di valore potresti averli in casa: ci guadagni una fortuna e anche Di Caprio li ama!

In soffitta o in qualche angolo della casa si nascondono a volte oggetti preziosi. Carte, monete o figurine che si collezionavano tempo fa e che acquistano col tempo valore economico. Alcuni di questi cimeli risalgono agli anni del vecchio cinema e sono tuttora di moda tra i collezionisti. In effetti, chi li cerca spenderebbe molti soldi a costo di possederli. Scopri di cosa si tratta e perché potresti averli a portata di mano.

Quando si è appassionati di cinema o serie TV è facile che si inizino a collezionare oggetti correlati. Figurine, statuette dei personaggi preferiti o altro ancora potrebbero situarsi in casa nostra, dentro cassetti o cassapanche. D’altronde, ci sono programmi che hanno fatto la storia e che si proiettano ancora oggi sul piccolo e grande schermo. Tra questi c’è Star Wars, per cui anche Di Caprio ha svelato di avere una passione particolare. Lui stesso si dedicherebbe alla collezione di pezzi del celebre franchise e di recente avrebbe guadagnato una bella sommetta rivendendoli. Ecco a cosa ci riferiamo e quali sono quelli che possono arricchire le tue tasche.

Questi oggetti di valore potresti averli in casa e non sai di possedere un tesoro!

Il business creatosi col tempo attorno al marchio Guerre Stellari è incredibile e altamente variegato. Oltre all’arcinota saga cinematografica, si vendono anche gadget e accessori disparati. Non mancano nemmeno le peculiari action figure, le bambole giocattolo che riproducono i personaggi più celebri e indimenticati. Questi oggetti di valore potresti averli in casa, perché così famosi da risultare amatissimi nel Mondo. Infatti, alcuni potrebbero valere una fortuna e farti guadagnare un gruzzoletto consistente.

Ne è la testimonianza la star hollywoodiana Leonardo Di Caprio, che ha confessato di avere una bella collezione a suo nome. Ma quali sono i pezzi da novanta che dovresti recuperare a tutti i costi? Ecco la classifica dei cinque più costosi.

Da Vlix a Jawa

La prima action figure da cercare è quella di Vlix. Se ti stai chiedendo chi sia, sappi che compare nella serie animata Droids, in onda negli anni ’80. Lo stampo entrò in commercio proprio in quel periodo e varrebbe oggigiorno circa 4mila dollari. A precederlo per valore c’è la statuetta di uno dei personaggi più amati: Obi Wan Kenobi. Parliamo della versione con doppia spada laser telescopica, ideata per sopperire alla fragilità dei modelli precedenti. Il suo valore dovrebbe aggirarsi tra i 6 e i 7mila dollari.

Vale qualche centinaio di dollari in più l’acerrimo antagonista della saga, Darth Vader. Il personaggio impugna anch’esso una spada allungabile e la produzione limitata lo rende assai pregiato. Al secondo posto troviamo una figura che non si può certamente considerare tra le più note. Ci riferiamo alla action figure dell’androide medico FX-7, che fece la sua apparizione esclusivamente nell’episodio “L’Impero colpisce ancora”. La vendita di uno degli esemplari avrebbe aggiunto al conto in banca del proprietario ben 12mila dollari. Vince il titolo di pezzo più pregiato il Jawa del 1978. Questa riproduzione si differenzia dalle altre per la presenza del mantello in vinile. Un’asta per questo gioiellino avrebbe sfondato il tetto dei 18mila dollari.