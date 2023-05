Jeans baggy donna, a chi stanno bene? Non solo alle top model come Gigi Hadid

Apri bene le orecchie, i jeans baggy sono tornati di moda. Pensi stiano bene solo a chi ha il fisico, come la supermodella Gigi Hadid? Sbagli, perché si tratta di un capo perfetto per chiunque e a qualsiasi età.

Nel mondo della moda non è una novità il ritorno di outfit che si usavano un tempo. Lo abbiamo visto con gli anfibi, con le gonne a palloncino, con il corsetto. Anche i jeans sottostanno a questa regola. Questo capo così comodo, amato, unisex, ha lasciato da tempo da parte la vita bassa per ritornare a quella alta, come negli anni ’80. Ed è andato avanti percorrendo la scia del vintage e catapultandosi direttamente nei ’90, con il ritorno del modello baggy.

Molto amati, infatti, in quegli anni, erano i jeans larghi, morbidi e confortevoli, lunghi fino ai piedi tanto da strisciare quasi a terra. E questa voglia di confort è tornata, decretando la fine dei jeans skinny, tanto stretti da non lasciare quasi respirare. Attualmente il baggy sembra il jeans preferito da vip e modelle come Gigi Hadid che, senza dubbio, hanno un fisico impeccabile. Che permette loro di indossare qualsiasi cosa. Ma il beggy è solo per loro? Certamente no.

Jeans baggy donna, a chi stanno bene?

I baggy sono jeans davvero comodi, che nascondono i difetti del fisico e che si possono abbinare senza troppe complicazioni. Il loro pregio è quello di camuffare punti critici e, al contempo, slanciare le gambe e l’intera figura di chi li indossa. La vestibilità di questi jeans è maggiormente ampia per quanto riguarda la parte superiore. Mentre la discesa alla caviglia, pur mantenendo la gamba larga, può essere più stretta. Proprio questa conformazione dona l’illusione di gambe più lunghe. Alcuni modelli presentano un cavallo basso e fianchi molto ampi. Ma sono per tutte? Jeans baggy donna, a chi stanno bene? Sì, a tutte, senza discriminazioni. Donne basse, alte, magre o con qualche kg in più. Basta abbinarli nel modo giusto.

Come abbinarli

La vestibilità dei baggy snellisce la figura e dona uno stile streetwear irresistibile e da copiare. Certo, per essere trendy e alla moda bisogna abbinare i baggy nel modo giusto. L’ideale per la moda giorno è quella di inodssarli con camicia e blazer. Ottimo anche un crop top a maniche lunghe. I jeans baggy possono essere sfoggiati anche la sera con top scintillanti e scarpe rigorosamente con il tacco. Come sandali alti gioiello o decollété laccate.