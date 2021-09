Con la fine dell’estate, non è più il momento di portare smalti gialli, azzurri o rosso corallo. Le brillanti tinte estive lasciano posto ai profondi colori autunnali. Ma come come si fa a scegliere la tonalità più adatta? Basta affidarsi alle stelle.

I vestiti non sono solo una necessità: piuttosto, la moda è uno strumento per esprimere la propria personalità. Basti pensare ai diversi messaggi che si trasmettono attraverso i colori.

Vestirsi di rosso, per esempio, comunica energia, movimento e apertura. L’abbigliamento blu o verde, al contrario, trasmette un senso di tranquillità.

Al posto che seguire le mode del momento, quindi, si possono indossare i colori più in linea con la propria personalità. Ci si sentirà così in armonia con se stessi e pronti ad affrontare ogni giornata con il piede giusto. E quale miglior modo di indossare il proprio colore preferito se non con lo smalto?

Ecco come scegliere fra gli smalti più trendy dell’autunno 2021 in base al proprio segno zodiacale

Non tutti sanno qual è il colore che meglio li rappresenta. In questo caso, basta affidarsi alle stelle. Infatti non tutti sanno che a ogni segno dello zodiaco è associato non solo un pianeta, ma anche un colore. Dunque ecco come scegliere fra gli smalti più trendy dell’autunno 2021 in base al proprio segno zodiacale.

I segni di fuoco

Ariete, Sagittario e Leone sono i tre segni di fuoco. Non a caso amano le tinte vivaci e passionali, come il rosso, il giallo o l’arancione. Si tratta di colori che richiamano i loro pianeti di riferimento, ovvero il Sole, Marte e Giove. Per lo smalto, questi segni possono scegliere un classico intramontabile: la manicure rossa. Per essere più in linea con le tendenze dell’autunno 2021, tuttavia, si consiglia il burgundy, un particolare tipo di rosso dalle sfumature violacee. Oppure, per una scelta più originale, un brillante giallo senape.

I segni d’aria

L’autunno 2021 è un periodo felice per i segni d’aria. I Gemelli, in particolare, saranno fortunati, ma solo se non si lasciano sfuggire un’occasione d’oro.

Gemelli, Acquario e Bilancia amano i colori profondi, che richiamano la loro spiritualità, come il viola e il nero. A volte hanno però bisogno di un tocco di leggerezza. Quest’autunno, possono impreziosire una manicure scura con dei dettagli brillanti e metallici. In passerella stanno infatti impazzando i lustrini e gli abiti argentati. La passione per tutto ciò che scintilla ha perfino contagiato il make-up. Perché non riprendere questa tendenza anche con la manicure?

I segni d’acqua

I segni d’acqua, ovvero Cancro, Pesci e Scorpione, prediligono ovviamente tutte le tinte marine. Se d’estate amano portare un azzurro pastello, in autunno è il momento delle manicure blu scuro. La tonalità da prediligere nel 2021 è il blu classico che ha dominato anche le passerelle. Garantirà eleganza e raffinatezza, ma anche serenità.

I segni di terra

Ultimi, ma non per importanza, ecco i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. I colori più adatti sono quelli legati alla natura, ovvero verde e marrone, in grado di donare stabilità e pace dei sensi. I segni di terra sono forse quelli che possono sbizzarrirsi di più con le tonalità trendy dell’autunno 2021.

Innanzitutto si può optare per un marrone cioccolato, un’ottima alternativa per chi ama i colori scuri ma non vuole ricadere nel classico total black. Bellissime anche le sfumature di beige per un look più discreto.

Infine, la tonalità di verde più di moda questo autunno sarà sicuramente il verde muschio. C’è davvero l’imbarazzo della scelta!

