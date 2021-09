A volte non basta avere un cielo favorevole. Bisogna anche saper cogliere le opportunità che le stelle offrono. Dunque, attenzione al segno zodiacale che avrà fortuna a settembre, ma non deve perdere un’occasione d’oro.

Un cielo favorevole per i nati sotto questo segno

Settembre non è l’inizio di un nuovo anno, ma un po’ lo sembra. Ricomincia la scuola, si torna al lavoro, e c’è chi si iscrive in palestra per rimettersi in salute dopo gli eccessi estivi. Non è un caso, dunque, che molti vivano il primo mese dell’autunno come un nuovo inizio. Di conseguenza, si tende a fare propositi e consultare le stelle.

A dover fare attenzione all’oroscopo di settembre sono soprattutto i nati fra il 21 maggio e il 21 giugno: in altre parole, chi appartiene al segno d’Aria dei Gemelli.

Il cielo di settembre sarà infatti particolarmente interessante per queste persone, caratterizzate da curiosità, intelligenza e senso dell’umorismo.

Il segno dei Gemelli è infatti governato da Mercurio, che sarà a lungo in posizione favorevole. A partire dalla seconda metà del mese, i Gemelli avranno dalla loro anche Marte. Tutto indica un mese fortunato per il segno d’Aria, ma attenzione: bisogna anche saper cogliere le opportunità giuste.

Attenzione al segno zodiacale che avrà fortuna a settembre ma non si deve perdere un’occasione d’oro

Agosto è stato un mese di alti e bassi per i Gemelli, fra momenti di piacevole relax e fastidiose preoccupazioni. Con l’arrivo del mese di settembre, invece, si prospetta una svolta in diversi ambiti.

Le parole d’ordine del rientro sono grinta, opportunità e stimoli. Ci sono, insomma, i presupposti per lanciarsi in nuove avventure. Ecco perché bisogna stare all’erta, pronti a cogliere tutte le occasioni.

Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di dare vita a nuovi progetti. Marte supporterà infatti la sicurezza in sé stessi e la creatività. Chi ha bisogno di un cambiamento provi a sostenere un colloquio: il momento è propizio. Queste svolte daranno soddisfazioni anche dal punto di vista economico.

I Gemelli a settembre saranno fortunati anche in amore. Chi è single da poco riuscirà a dimenticare l’ex e a troncare col passato. La sicurezza in sé stessi, favorita da Marte, darà buoni frutti anche per quanto riguarda le nuove conoscenze. I Gemelli si sentiranno affascinanti e sensuali, proprio come meritano!

Bisogna dunque lanciarsi nelle conoscenze, da cui scaturiranno nuove amicizie, flirt o relazioni.

Insomma, Gemelli: settembre è il mese delle possibilità, basta non perdere il treno.

