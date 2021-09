Continua la rubrica di “Moda e Beauty” di ProiezionidiBorsa per informare gli stimati Lettori circa le tendenze dell’ultimo momento. Se recentemente abbiamo parlato del ritorno alla moda di queste scarpe davvero favolose, oggi tratteremo degli outfit perfetti per tutte le fasce d’età.

Quando parliamo d’età, intendiamo quella anagrafica, perché quella dello spirito è diversa. Proprio per questo abbiamo parlato anche del taglio di capelli perfetto per le over60, in grado di gridare al Mondo il loro spirito libero e giovane.

Quest’autunno 2021 che entrerà tra poche ore sarà costernato di un arcobaleno di colori intensi. Dal verde prato alle nuance del marrone, questa stagione vedrà un cambio di rotta anche nel mondo della moda. Non più colori spenti e opachi ma scintillanti e briosi.

Ciò nonostante, c’è un “colore” che non tramonterà mai poiché simbolo di raffinatezza, e che non poteva mancare di certo anche nel guardaroba per i mesi che arriveranno. Quindi ecco come risaltare il nero con questi abbinamenti e accessori alla moda e chic.

L’intramontabile e unico nero

Il nero è, in realtà, un’assenza di colore, è acromatico ed è un colore primario. Proprio come il bianco, in quanto suo opposto, sta bene con tutto poiché è esso stesso che risalta le sfumature.

Il nero è, come anticipato, sinonimo di eleganza ed è stata l’iconica Coco Chanel a proporlo come colore da indossare non solo per i grandi eventi ma anche nella quotidianità.

A quasi tutti piace il nero poiché modella la silhouette e perché si può abbinare davvero con tutto. Ciò nonostante, il total black non fa impazzire la maggior parte delle persone. È vero che è di un’eleganza estrema ma è pur vero che sembri si associ ad una situazione spiacevole.

Ecco come risaltare il nero con questi abbinamenti e accessori alla moda e chic

Per quelle persone che amano il nero ma non il total black, vediamo come abbinarlo rimanendo alla moda e super chic.

Visto che il nero si abbina perfettamente a tutto, cerchiamo di esaltarlo con colori sgargianti, i quali non soltanto brilleranno grazie al nero ma sarà esso stesso a brillare. Per un tubino nero, utilizziamo degli accessori in bronzo o in oro. Oppure risaltiamo con delle belle décolleté colorate o anche delle sneakers di tendenza.

Ultimo, chi l’ha detto che il nero e il marrone non si abbinano? Visto che il marrone e le sue sfumature sono di tendenza per l’autunno 2021, non dovremmo avere paura di indossarli insieme.