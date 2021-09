Anche la rubrica “Moda e Beauty” di ProiezionidiBorsa continua per informare i Lettori circa le tendenze e i capi alla moda. Ancora pochissimi giorni e daremo il benvenuto all’autunno. La moda cambia per incontrare le nostre esigenze e in autunno cambia il campo del dressing.

Abbiamo visto recentemente come ritorna di moda l’abbigliamento chic per eccellenza, intramontabile, portato avanti dalla grande Coco Chanel. Ma il mondo della moda coinvolge anche il campo energico del matrimonio. E per chi si sposa in autunno non può non scegliere questo bouquet bellissimo e di tendenza.

Adesso focalizziamo la nostra attenzione sull’accessorio più amato da uomini e donne: le scarpe. Quando si parla di scarpe si apre davvero un mondo. Sandali, décolleté, sneakers, ballerine. Una più bella e comoda dell’altra. Ma a proposito di comodità, ritornano di moda queste bellissime scarpe per l’autunno 2021 perfette per ogni occasione.

Tacco basso

Le scarpe con il tacco basso, o kitten heels, saranno le protagoniste dell’autunno 2021. Belle, comode e perfette per ogni occasione. Un aperitivo, una cena di lavoro, una serata con gli amici. Ma sono perfette anche per quelle donne che non rinunciano ai tacchi nemmeno per le azioni quotidiane come fare la spesa.

Esistono tante scarpe con il tacco basso. Una di queste è lo stivaletto, anch’esso intramontabile. Stile cowboy, questi stivaletti con il tacco basso domineranno le scene.

Ciò nonostante anche lo stivale lungo sotto al ginocchio con il tacco basso spopolerà quest’autunno. Di moda soprattutto quelli in camoscio da abbinare ad una gonna corta e giacca lunga.

Ma tornerà di moda anche l’elegante décolleté con il tacco basso. Davvero raffinato che slancerà la silhouette ed evidenzierà la gamba.

Scarpe alla moda per uomo per l’autunno 2021

Per quanto riguarda gli uomini, ritornano di moda i mocassini per essere sempre eleganti durante gli eventi. Così come tornano di tendenza gli anfibi di tutti i colori e sfumature. Per non parlare delle sneakers, adatte alle passeggiate, allo sport e alla scuola per i più giovani.

Ritornano di moda queste bellissime scarpe per l’autunno 2021 perfette per ogni occasione

Quindi le scarpe con il tacco basso saranno quelle che vedremo nei negozi per tutto l’autunno 2021. Si abbineranno perfettamente ad abiti lunghi e corti, alle gonne lunghe soprattutto, ai pantaloni e shorts. Sta spopolando sempre più la tendenza ad utilizzare i collant fantasiosi e a rete con gli shorts e con i pantaloni morbidi, larghi e corti. Abbinando le scarpe con il tacco basso saremo super alla moda e super chic, che siano stivaletti, stivali o décolleté.