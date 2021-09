Recentemente abbiamo visto quali saranno le scarpe che ritorneranno alla ribalta per quest’autunno e che ci accompagneranno anche per l’inverno 2022. Ma il campo della moda coinvolge anche i matrimoni e sarà questo il bouquet perfetto per chi convolerà a nozze in questa bellissima stagione.

Ma le tendenze non sono finite qui. Anche i capelli, infatti, fanno parte del magico mondo della moda. E questa acconciatura sarà all’ultimo grido, perfetta e ordinata per qualsiasi occasione. Il modo in cui tagliamo i capelli riflette la nostra personalità. E non potevano mancare i consigli di ProiezionidiBorsa sulle ultime tendenze, soprattutto per le donne che hanno uno spirito giovanile. Proprio per questo, ritorna di moda questo taglio di capelli che spopolerà nell’autunno 2021 per le over60.

Il taglio mini carré

Sembra che sia il taglio corto quello all’ultimo grido. I capelli corti sono simbolo di coraggio, intraprendenza e savoir-faire. Molte donne adorano i capelli corti perché rappresentano freschezza, spirito libero e giovinezza. Chi l’ha detto che le donne over60 non possano portare i capelli corti?

Ecco perché il taglio che spopolerà quest’autunno sarà il mini carré. Si tratta del ritorno del caschetto corto con frangia perfettamente lineata. Un modo per gridare al mondo di avere uno spirito grintoso e sbarazzino.

Ciò nonostante, non si tratta del classico bob ma di uno ancora più corto e perfettamente in linea. Ed è un ritorno agli anni ’60, anni in cui questo taglio di capelli era di moda.

Una variante è il bowl cut, taglio altrettanto retrò. Con la differenza che questo sia più lungo e che arrivi a toccare gli zigomi.

Donne, cosa aspettiamo? Corriamo dal parrucchiere per sfoggiare questo taglio alla moda e super chic. Per chi ama, invece, i capelli lunghi vediamo i tagli che spopoleranno in autunno 2021.

Gli hairstylist stanno puntando per tagli regolari ma con la frangia corta o con il ciuffo corto laterale. Non mancano, neanche per quest’anno, i tagli scalati sulle onde definite e morbide, e i tagli scalati sui capelli lisci e con la riga di mezzo.

Per quanto riguarda i colori di tendenza, sta prendendo sempre più campo il colore grigio come simbolo di fierezza sia sui capelli corti che su quelli lunghi. Ma ritorna di moda anche il biondo platino e il cioccolato con sfumature più chiare. Un classico ormai è il balayage e le meches con colori tendenti al viola.