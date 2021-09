Se pensassimo che solo le donne indossano accessori, ci sbaglieremmo di grosso. Gli uomini, infatti, hanno anche loro la tendenza a essere vanitosi, specialmente in Italia, Spagna e Francia. E, se da una parte gli accessori maschili sono più sobri, dall’altra possono rovinare completamente la mise.

Parliamo oggi di cravatte, e di quelle che andranno di moda nei prossimi mesi. In particolare, scegliere la cravatta espone il cliente a un rischio. Da una parte ci sono quelle cravatte così classiche che sono più che altro da collezione. Dall’altra parte, invece, ci sono cravatte che stonano completamente con ogni tipologia di colore di camicia o vestito.

Oggi vorremo parlare, quindi, di qualche tipo di cravatta che pochi alla fine scelgono ma che in realtà sono perfetti per questa stagione. Infatti, pochi indossano questo elegantissimo accessorio che spopolerà in autunno e inverno.

Sì, proprio il giallo

Comprare una cravatta gialla sembra una scelta azzardata. Tuttavia, ci sono vari tipi di giallo e per una cravatta vistosa, ma allo stesso tempo sobria e discreta, gli esperti indicano una variante in particolare. Si tratta del giallo “illuminating”.

Il segnale è chiaro: le persone vogliono uscire dalla tristezza del lockdown e ritrovare un po’ di spensieratezza. L’abbinamento con camicia e vestito è da trovarsi nelle declinazioni del blu e del grigio. Unico inconveniente: i timidi non dovrebbero usare questa cravatta, mette completamente sotto i riflettori chi la indossa.

Pochi indossano questo elegantissimo accessorio che spopolerà in autunno e inverno

Una seconda scelta da prendere in considerazione è relativa alle cravatte a pois. Questa fantasia ha la duplice caratteristica di essere allo stesso tempo o molto formale o molto scherzosa. L’incrocio tra serio e faceto è proprio la forza del pois. Tutto dipende dal vestito e dalla camicia con cui l’abbiniamo.

Se usiamo un completo nero o blu molto scuro, il pois diventa serissimo. Se optiamo per un principe di Galles, invece, passiamo al lato scherzoso. Inoltre, i pois possono spaziare loro stessi in una varia gamma di colori diversi. La combinazione più particolare è sicuramente quella che combina la base della cravatta bianca con il pois marrone.

Infine, una tipologia di cravatta da avere per fare sempre bella figura è l’idrorepellente. Sporcarsi la cravatta in una cena di gala o durante un appuntamento romantico è proprio quella cosa da evitare come la peste. Purtroppo, però, può capitare a tutti, magari lavandosi le mani, di sporcarla anche con acqua. Possiamo rimediare al problema prevenendolo. Ci sono dei tessuti tecnici che ovviano al problema, anche contro le fastidiosissime macchie di vino rosso.

Approfondimento

Idea regalo poco costosa ma molto elegante? Tre consigli.