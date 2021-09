Le contrattazioni potrebbero iniziare e continuare per qualche ora al rialzo. La strada sembra spianata tutta al ribasso ma oggi potrebbe essere il giorno decisivo per questa settimana a Wall Street. Se non oltre.

Cosa accadrà? La probabilità è che ieri sia stato già segnato il massimo settimanale per i listini azionari, un segnale contrario fra oggi e domani potrebbe iniziare a far ritornare i compratori. Attenzione però, proprio ieri sono stati toccati e sforati al ribasso anche i livelli di minimo attesi.

Quindi, la nostra attenzione deve essere posta sugli swing in corso e sulla loro eventuale continuazione o inversione.

Procediamo per gradi.

Ecco i livelli attesi in settimana:

Dow Jones

area di massimo 34.750/34.626

area di minimo 34.240/34.110

Nasdaq C.

area di massimo 15.103/15.055

area di minimo 14.900/14.710

S&P 500

are di massimo 4.459/4.442

area di minimo 4.395/4.381

Procediamo per gradi.

Quali sono i livelli di prezzo da monitorare per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 34.460.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 14.841.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 4.403.

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per questa settimana a Wall Street. Frattanto Amazon ha virato verso il basso

Nei giorni scorsi, guardando ai grafici di Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple, Facebook, Google, Microsoft e Netflix, ci siamo resi conto che nonostante fosse in corso un ritracciamento dei listini, questi titoli continuavano a mantenere appeal rialzista.

Oggi qualcosa sembra cambiato, e su base giornaliera tutti questi titoli stanno mostrando una certa debolezza, movimento che potrebbe estendersi al time frame settimanale.

Oggi faremo il focus soltanto sulla tendenza di Amazon.

Tendenza ribassista di breve. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 3.419, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 3.175 e poi 2.881. Primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 3.419.

Rimarchiamo che oggi e domani sono decisivi per il trend in corso e le sue evoluzioni.

Si procederà per step.