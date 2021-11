La digestione è uno dei processi più importanti per il benessere del nostro organismo. Attraverso la digestione assorbiamo le sostanze fondamentali per il corpo ed eliminiamo i prodotti di scarto, che potrebbero creare non pochi problemi di salute. Ecco perché è importante cercare di “aiutarla” con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Uno di questi è l’alimentazione. E non solo mela e zenzero, anche il latte con questi semi ricchissimi di minerali e fibre potrebbe davvero aiutarci a digerire meglio. Possiamo facilmente trovarli online o in erboristeria. Ma prima di scoprire di cosa si tratta è obbligatoria una premessa. Consultiamo sempre il medico prima di iniziare a consumarli. Sarà lui a dirci se sono adatti a noi o se potrebbero crearci eventuali problemi.

Ci avviciniamo al Natale e molti di noi si stanno già chiedendo se riusciranno a digerire i pesantissimi piatti che arriveranno sulle nostre tavole. La risposta è quasi sicuramente sì. L’importante è abbinare alle portate più caloriche e ricchi di grassi alcuni alimenti in grado di facilitare la digestione.

Sappiamo che la frutta, e le mele in particolare, potrebbe darci un aiuto prezioso. Discorso simile anche per radici come lo zenzero, che oltre a favorire la digestione potrebbe rivelarsi un ottimo alleato contro i malanni di stagione.

A questi alimenti possiamo aggiungerne uno davvero particolare: i semi di amaranto. Ed è il momento di scoprire le loro incredibili proprietà e di capire come usarli per creare una fantastica bevanda digestiva.

Le proprietà dell’amaranto

L’amaranto è il seme di una pianta antichissima, che solo recentemente è stata riscoperta e reintrodotta nell’alimentazione occidentale. Ed è decisamente una buona notizia.

Questi piccoli semi di colore giallognolo sono un vero e proprio concentrato di minerali e sostanze utili per la salute. L’amaranto è infatti ricchissimo di fibre e potrebbe aiutarci a digerire, facilitando il transito del cibo nell’intestino.

Notevole anche la concentrazione di vitamine. Nei semi di amaranto ci sono vitamina C, vitamina E e molte vitamine del gruppo B. Non mancano neanche minerali preziosi come il ferro e il calcio.

Gli unici che dovrebbero fare attenzione all’amaranto o consultare il medico prima di mangiarlo sono coloro che soffrono di patologie renali. I semi contengono acido ossalico, una molecola che potrebbe favorire la produzione dei temuti calcoli.

Come preparare il latte di amaranto

Per preparare il nostro latte di amaranto ci serviranno:

50 semi di amaranto;

750 ml d’acqua;

sale;

1 cucchiaino di miele.

Facciamo bollire l’acqua in un pentolino e non appena raggiunge la temperatura giusta aggiungiamo il miele e i semi. Cuociamo per un altro quarto d’ora a fiamma bassa mescolando di tanto in tanto.

Trascorso questo tempo, facciamo raffreddare la bevanda e frulliamola per un paio di minuti col mixer. Passiamo il tutto in un bicchiere e aiutiamoci con un colino per filtrare i semi. Possiamo iniziare a bere il nostro latte digestivo, che resisterà per qualche giorno anche conservato in frigo.

