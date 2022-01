L’arte del riciclo ci permette di realizzare con pochi elementi a disposizione, un pizzico di pazienza e fantasia oggetti creativi per arredare la nostra casa. Nella maggior parte dei casi, riusciamo a dare una nuova vita ad oggetti in disuso che altrimenti finirebbero nella pattumiera. Pensiamo alle bottiglie in plastica, per esempio, alle vecchie lenzuola o alle lampadine fulminate. Come abbiamo visto in questo articolo, con le lampadine fulminate possiamo addirittura realizzare un lavoretto creativo per arredare la camera dei nostri bambini. Ecco perché il riciclo creativo rappresenta una vera e propria arte.

Un pizzico di manualità

Chi di noi non possiede delle vecchie riviste o dei giornali in giro per casa. Magari le accantoniamo su qualche mobile o sono ferme da anni sulla libreria in attesa di terminare, nella peggiore delle ipotesi, nel pattume. Tuttavia, come la maggior parte degli oggetti di cui ci liberiamo, anche le riviste e i giornali con un po’ di manualità possono darci grosse soddisfazioni. Pertanto, possiamo realizzare facilmente degli oggetti d’arredo personalizzati ad hoc per la casa.

Potremmo, per esempio, creare uno stiloso ed esclusivo orologio da parete. In questo caso, dovremo realizzare tanti ventagli. Piegare poi su sé stessi i fogli di una rivista o di un giornale e fissarli insieme con della colla. Andremo in questo modo a creare una base tonda. Per concludere il lavoro, ci basterà incollare al centro della forma gli ingranaggi dell’orologio -lancette e supporto per la batteria- e il gioco è fatto.

Ecco come riciclare vecchie riviste e giornali realizzando velocemente e con facilità oggetti d’arredo per la nostra casa

Con i fogli di giornali e riviste possiamo realizzare diversi progetti creativi. Addirittura potremmo usarli per arredare il nostro salotto o gli ambienti della casa. Cominciando dalla carta da parati con i giornali e proseguendo con un tavolino e uno sgabello con le riviste.

Se in casa abbiamo a disposizione molte riviste, ci basterà arrotolarle su sé stesse e posizionarle in verticale su una base in legno. Andremo poi ad incollarle tra loro e a fissarle ulteriormente con una cintura o una fascia elastica robusta. A questo punto, dovremo semplicemente posizionare una base in plexiglass o vetro sintetico sulle riviste e il gioco è fatto. In questo modo possiamo creare uno stiloso tavolino.

Creatività

Nel secondo progetto, andiamo a descrivere come realizzare un grazioso sgabello. Dunque, per questo lavoro avremo bisogno di:

una base in legno (che possiamo ricavare da una cassetta della frutta);

un cuscino colorato;

due cinture a molla da uomo;

tante riviste.

Cominciamo a realizzare lo sgabello impilando le riviste l’una sull’altra sulla base in legno. Regoliamone la quantità in base alla nostra altezza e incolliamole tra loro. Quando saremo soddisfatti, andremo a posizionare un comodo e colorato cuscino sulle riviste legando il tutto sui due angoli con le cinture. Dunque, faremo passare le cinture sui due lati lungo tutto il perimetro così da mantenere ancor più saldi tra loro gli elementi. Quindi, ecco come riciclare vecchie riviste e giornali realizzando velocemente e con facilità oggetti d’arredo per la nostra casa unici e personalizzati.

Approfondimento

