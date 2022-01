Un pizzico di fantasia e una manciata di creatività rappresentano la formula magica attraverso cui possiamo trasformare in casa oggetti apparentemente vecchi e inutili. Con piccoli lavoretti fai da te e grazie al riciclo creativo, possiamo realizzare idee d’arredo per gli ambienti della nostra casa. Abbiamo visto in questo articolo come le chiavi possono donare un tocco d’eleganza al nostro giardino. Dunque, basta un pizzico di fantasia per raggiungere risultati eccezionali. In questo articolo andremo a vedere 2 idee per riciclare in maniera creativa le lenzuola singole.

Mai gettare le vecchie lenzuola singole e ricamate perché possiamo facilmente riciclarle realizzando questi oggetti per la nostra casa

Tutti noi abbiamo in casa almeno un paio di lenzuola singole o ricamate ormai sgualcite e che lasciamo nei cassetti in attesa di disfarcene. Magari alle volte semplicemente ci dispiace darle via, di conseguenza le conserviamo nei cassetti o negli armadi. Ovviamente, non dobbiamo per forza gettarle via poiché basta un pizzico di creatività per realizzare nuovi oggetti.

Con un vecchio lenzuolo colorato potremmo, per esempio, realizzare una pratica sacca per la biancheria sporca, da appendere in bagno o nella zona lavanderia. Dunque, dovremo tagliare a metà un lenzuolo singolo. Avremo poi bisogno di un telaio da ricamo in legno e una fettuccia di circa 10 cm. Andremo a cucire i lati del lenzuolo su se stesso creando una sacca. Per completare il progetto, infiliamo l’apertura superiore della sacca nei cerchi del telaio. Rivoltiamo i lembi del lenzuolo verso l’interno e stringiamo le viti chiudendolo al meglio. Infine, per appendere il sacco, possiamo inserire la fettuccia piegata ad anello direttamente nel telaio o in alternativa cucirla sul bordo del sacco.

Indiani d’America

Una seconda proposta renderà certamente felici i piccoli di casa. Infatti, con delle lenzuola vecchie potremmo realizzare una tenda degli indiani d’America, utile a migliorare i momenti di gioco dei nostri bambini. Per realizzare questo progetto avremo bisogno di:

4 manici di scopa;

3 lenzuola singole colorate, ricamate o a tinta unita;

spago;

2 paia di vecchie scarpe da tennis;

mollette di legno (circa 10-12);

forbici.

Procedimento

Cominciamo il lavoro realizzando la struttura della tenda. Sistemiamo in verticale i manici di scopa e partendo dall’alto leghiamoli tra loro con dello spago ad una distanza di circa 20 cm dalle punte. In questa fase dobbiamo creare un’ossatura robusta, quindi, se necessario, utilizziamo una quantità maggiore di spago. Infine annodiamo 2 o 3 volte lo spago su se stesso.

Apriamo i bastoni realizzando i 4 lati della struttura. Posizioniamo le 4 scarpe sotto la base dei bastoni, per dare aderenza, così che essi rimangano ben stabili sul nostro pavimento. Drappeggiamo il lenzuolo scelto intorno ai bastoni, fissandolo in alto, al centro e in basso con le mollette e facendo attenzione a lasciare un’apertura sul davanti. La tenda è pronta. Ora possiamo decorare l’interno con dei cuscini o utilizzando un lenzuolo ripiegato su se stesso. Pertanto, mai gettare le vecchie lenzuola singole e ricamate perché possiamo facilmente riciclarle realizzando questi oggetti per la nostra casa.

