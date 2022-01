WhatsApp è ormai il sistema di messaggistica più diffuso nel Mondo. Milioni di persone lo utilizzano soprattutto per la sua funzione di messaggistica istantanea, ma anche per il fatto che non ha un vero e proprio costo. Compreso nella nostra tariffa mensile con internet, ormai è diventata consuetudine usarlo anche per le chiamate e le videochiamate di gruppo. È possibile, da qualche tempo, anche avere accesso alla funzione “messaggi effimeri”. In questo modo potremo scegliere un periodo di tempo limitato per i nostri scambi di parole, immagini e video: 24 ore, 7 o 90 giorni. Dopo di che questi si cancellano automaticamente. È possibile anche impostare questo timer per l’intera applicazione e quindi per tutte le conversazioni giornaliere che teniamo. Ormai è possibile addirittura salvare le varie chat con sfondi personalizzati e suonerie dedicate. Ma cosa succede se una persona decide di bloccarci? Come facciamo ad accorgercene?

Il primo segnale quasi infallibile

Per capire se siamo stati bloccati non ci sono molte strade da percorrere. Per prima cosa non potremo avere più accesso alla foto profilo o alla descrizione della persona che ci ha bloccati, come anche avere accesso agli aggiornamenti dello stato con foto che durano massimo 24 ore. Questi sono gli elementi più importanti per capirlo nel modo più rapido possibile. E, purtroppo, non possiamo farci molto. WhatsApp però non ci permette di capire se una persona ha tolto solamente la sua foto senza averla prima sostituita con un’altra. Di fatto non ci accorgiamo se siamo bloccati o no, l’applicazione non ci invia una notifica né ci dà altri segni importanti. E la stessa cosa si verifica nel caso in cui fossimo noi a bloccare un contatto.

Basta un elemento banalissimo per capire se siamo stati bloccati su WhatsApp, ecco risolto il mistero dei messaggi mai ricevuti e mai letti

Infatti, anche se siamo bloccati noi potremo comunque chiamare o videochiamare quel contatto su WhatsApp. L’unica eccezione è che la persona interessata non riceverà alcuna notifica delle nostre chiamate. Il nostro telefono squillerà a vuoto e inutilmente. Ancora, se inviamo dei messaggi o delle foto quella persona non le riceverà mai. Semplicemente ci comparirà una spunta e mai le doppie o le blu del ricevuto. Basta un elemento banalissimo per capire se siamo stati bloccati su WhatsApp, ecco risolto il mistero dei messaggi mai ricevuti e mai letti. Una volta che siamo bloccati i nostri messaggi rimarranno nella nostra chat e basta. Il nostro contatto non potrà mai avere accesso a quanto scritto, neanche dopo averci sbloccato. La chat riprenderà esattamente dal suo ultimo messaggio prima del blocco.

Per noi poveri bloccati però, esistono altre vie per rintracciare una persona che ci ha bloccati solo su questa applicazione. Infatti, saranno ancora attive le chiamate da rubrica e la messaggistica non online. Se per caso volessimo davvero constatare e capire il motivo di questo strano comportamento, potremo direttamente fargli uno squillo con una chiamata normale. O addirittura raggiungerlo tramite altre applicazioni quali Facebook o Telegram.