Può capitare di aver conservato nell’armadio vecchi jeans o vecchi pantaloni troppo stretti, che magari non indossiamo più durante la nostra quotidianità. Spesso siamo tentati a gettarli nel cassonetto, ma con alcuni pantaloni siamo talmente tanto legati che quasi ci dispiace darli via. E così accumuliamo e accumuliamo, riducendo al minimo gli spazi nei nostri armadi.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già trattato il tema dell'accumulo in casa.

Pertanto, in questo articolo andremo a vedere come il riciclo creativo possa rappresentare un’ottima soluzione per far spazio nei nostri armadi. Con il riciclo creativo, infatti, possiamo riutilizzare jeans e pantaloni a cui siamo affezionati senza dovercene necessariamente liberare.

Non butteremo più i vecchi jeans dopo aver scoperto come riutilizzarli per creare questo accessorio alla moda che sta spopolando

Quindi non dobbiamo cadere nel tranello di gettar via i vecchi jeans e pantaloni spaiati. Possono tornarci utili per creare orecchini alla moda. Basta un pizzico di fantasia, dei vecchi pantaloni e un po’ di manualità per realizzare accessori eleganti da far invidia alle nostre amiche. Ecco che per sfoggiare gioielli alla moda non dobbiamo per forza spendere grosse somme in gioielleria. La soluzione è nelle nostre case, nei nostri armadi.

Colore e fantasia

Vediamo di cosa abbiamo bisogno e il procedimento da seguire:

filo metallico da 0,6 mm;

ritagli di tessuto jeans o pantaloni in velluto;

filo da cucine colorato;

ganci per orecchini (che possiamo ricavare da vecchi orecchini rotti);

forbici;

tronchesino;

pinza;

spugnetta (che possiamo recuperare da una vecchia cassetta della frutta).

Andiamo a descrivere brevemente il procedimento.

Ritagliamo dal tessuto scelto un quadrato di 2,5 cm per lato e dalla spugnetta un quadrato di dimensioni più piccole.

Tagliamo circa 10 cm di filo metallico e infiliamolo al centro della nostra spugnetta.

Posizioniamo sulla spugnetta i ritagli di jeans o di altri pantaloni, e cuciamo lungo i bordi con il filo da cucire. Possiamo anche utilizzare una macchina da cucire per dare maggiore robustezza al lavoro. Altrimenti procediamo a mano con dei punti a zig zag lungo i quattro lati del nostro quadrato.

Fantasiose decorazioni

Dopo aver fissato bene il jeans alla spugnetta, infiliamo in basso lungo il fil di ferro le perline colorate. Aiutiamoci poi con delle pinze per creare un’asola e chiudere il fil di ferro.

Sulla parte alta del nostro fil di ferro, agganciamo le perline colorate. Realizziamo un’altra asola e agganciamo il gancio per orecchini. Stringiamo bene il tutto con la pinza.

Ovviamente possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con decorazioni e tessuti sempre nuovi e diversi, tra colori, sfumature e colpi d’occhio.

