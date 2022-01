Piuttosto che gettarle, ecco come riciclare le lampadine fulminate con semplici idee creative per decorare la nostra casa

Le lampadine sono composte da diversi materiali e spesso è difficile smaltirle al meglio: ecco perché attraverso il riciclo creativo possiamo dare loro una nuova vita. Se controlliamo nei cassetti e nei pensili della nostra casa, magari troveremo delle vecchie lampadine a goccia fulminate da gettar via. Un madornale errore poiché con il fai da te possiamo trasformarle in oggetti di decoro facili, eleganti e d’effetto per la nostra casa.

Primi passi da seguire

Prima di metterci all’opera, dovremo smontare la lampadina, rimuovendo le parti interne. Con dei guanti da lavoro e una forbice dalla punta sottile o una pinza, cerchiamo di rimuovere la virola, forzandola leggermente. Con un cacciavite poi frantumiamo il supporto di vetro del filamento all’interno della virola e svuotiamo completamente la lampadina. Infine, la laviamo all’interno e la lucidiamo all’esterno.

Completati questi passaggi, possiamo sbizzarrire la nostra fantasia.

Con due smalti -uno giallo e uno nero- possiamo creare delle api da utilizzare come fantasiosi soprammobili o da regalare ai nostri amici più cari. In questo caso, basterà colorare in senso alternato la lampadina di giallo e nero. Dunque, partiremo dalla virola che andremo a colorare di nero e che sarà la testa dell’ape. Sulla testa andremo ad incollare gli occhi in plastica adesivi e sul corpo della lampadina delle piccole ali fatte con due scovolini bianchi in ciniglia.

Altra idea facile e veloce è quella di realizzare delle decorazioni da appendere nelle nostre case. In questo caso, potremmo riempire la lampadina con pezzi di fogli colorati, foglie secche, qualche ramoscello e qualche piccola conchiglia.

Ovviamente possiamo sbizzarrire la nostra fantasia con ciò che abbiamo a disposizione.

Mongolfiere colorate

Potremmo anche realizzare delle splendide mongolfiere colorate, utilizzando una comune lampadina e dei materiali di scarto, da appendere nella cameretta dei nostri bambini.

Per questo lavoro avremo bisogno di:

un tappo di bottiglia in plastica;

un cordoncino bianco;

4/5 pezzi di stoffa di differenti fantasie;

colla vinilica;

un pennellino;

un pennarello acrilico;

2 smalti del colore che preferiamo.

Cominciamo il lavoro dividendo con il pennarello acrilico la lampadina in 4 spicchi. Proseguiamo disegnando su 4 pezzi di stoffa di differenti fantasie un petalo della stessa lunghezza degli spicchi della lampadina. Stendiamo un po’ di vinilica diluita in acqua sulla superfice della lampadina e incolliamo i 4 petali di stoffa. Uno accanto all’altro così da ricoprire per intero la lampadina. Con uno smalto dipingiamo la base della lampadina e lasciamo asciugare per circa un’ora il lavoro.

Dettagli finali

Con un punteruolo foriamo il tappo in plastica su 4 punti e lo coloriamo con il secondo smalto. Facciamo passare il cordoncino prima nei buchi del tappo e poi sui quattro angoli della lampadina, creando un nodo sulla cima e tagliando l’eccesso. Sulla lampadina possiamo poi creare un occhiello con il cordoncino così da appendere facilmente la mongolfiera. Dunque, piuttosto che gettarle, ecco come riciclare le lampadine fulminate con semplici idee creative per decorare la nostra casa.

