Abbiamo sempre scolato la pasta nel modo sbagliato, ecco il metodo corretto

In cucina ci sono tanti trucchi e modi diversi di fare le cose a cui non avremmo hai pensato. Anche il semplice fatto di scolare la pasta può non essere eseguito nel modo migliore. infatti, tutti noi abbiamo sempre scolato la pasta nel modo sbagliato, ecco quindi il metodo corretto.

Il modo sbagliato

La maggior parte di noi versa il contenuto della pentola nello scolapasta posizionato dentro al lavandino. Questo però ci porta spesso a schizzarci con l’acqua bollente o a far uscire un po’ di pasta dal colino. magari poi alcuni di noi decidono anche di sciacquare la pasta con acqua fredda per interromperne la cottura. Spesso si prende questa decisione anche per preparare una pasta fredda, così da non aspettare il tempo necessario perché si raffreddi. Vediamo adesso come compiere queste operazioni nel modo giusto.

Il modo giusto

Recentemente sono diventati dei virali dei video che mostravano questo semplice trucco. Invece di posizionare lo scolapasta dentro il lavandino, questo può essere capovolto è utilizzato in altro modo. Possiamo infatti inserire lo scolapasta direttamente dentro la pentola dopo aver spento il fornello. A questo punto possiamo scolare l’acqua nel lavandino, mantenendo saldo lo scolapasta alla pentola. In questo modo non perderemo pasta e saremo più lontani dal lavandino evitando di schizzarci. Per quanto riguarda il fatto di lavare la pasta, questo è un gesto generalmente sconsigliato. L’acqua infatti lava via una buona quantità di glutine dalla pasta, cambiando nel sapore e consistenza. Se vogliamo assicurarci di non oltrepassare il tempo di cottura, basterà scolare la pasta con uno o due minuti di anticipo.

Oltretutto l’acqua della pasta può rivelarsi un bene prezioso. Può essere infatti utilizzato per la cura della persona e della casa. Per maggiori informazioni consigliamo il seguente articolo. Abbiamo quindi scoperto perché abbiamo sempre scolato la pasta nel modo sbagliato, ecco però il metodo corretto.