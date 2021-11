Spesso la moda non è sinonimo di praticità e comodità, soprattutto se pensiamo ai mesi invernali, caratterizzati dal freddo.

Vediamo, in passerella, sfilare con indumenti leggeri, impercettibili, scollature vertiginose ed anche scarpe aperte. Nella vita di tutti giorni, però, chi patisce tanto il freddo ha bisogno di indossare capi che mantengano il calore.

A volte la soluzione potrebbe essere indossare maglie termiche sotto i vestiti meno pesanti. Se stiamo in casa, invece, potremmo adottare queste soluzioni per avere piedi caldi.

Quando andiamo a fare la spesa, se volessimo fare un aperitivo o una cena tra amici, seguendo le tendenze del momento, potremmo optare per questa soluzione.

Per rimanere alla moda e non patire il freddo, quest’inverno arriva un cappotto davvero molto versatile, sia perché possiamo sfruttarlo in diverse occasioni, sia perché chiunque potrebbe indossarlo.

Vestire con eleganza non vuol dire esserlo solo in determinate circostanze, ma anche per uscire e sbrigare semplici commissioni. Di certo non metteremo accessori troppo sfarzosi e da gran galà, ma sicuramente potremo sfoggiare capi più sofisticati e stilosi.

Il cappotto che sta letteralmente spopolando, riprende un taglio classico, ma con l’aggiunta di nuovi elementi moderni. Ideale da indossare a 20 anni ma anche a 50 e perfetto per chi ha una taglia 40 ma anche 50.

Diventa un vero must il cappotto maxi, lungo e con un taglio maschile dritto, con i bottoni, bianco o di altre colorazioni neutre, con fantasia check.

Stupendo ed elegante questo cappotto avvolgente è adatto a tutte le età e taglie e non è nero, infatti con le nuance chiare diventa facilmente indossabile, anche durante il giorno.

Si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di vestito e outfit, sportivo, formale, informale, pur conservando quel tocco di classe e buongusto.

Non identifica l’età né la corporatura, il fatto che sia maxi infatti lo rende adatto a qualsiasi generazione. A contrastare lo sfondo chiaro, le stampe o la fantasia check, tipo tartin, con le classiche righe orizzontali e verticali di tonalità più scure.

Tessuti e abbinamenti

Il cappotto lungo con fantasia check, lo possiamo trovare in vari tipi di tessuti, di lana morbida con viscosa, in alpaca, cotone, pile foderato, ecopelliccia. Non preoccupiamoci di come abbinare questo meraviglioso capo, se abbiamo una cena importante, indossiamo uno stivale più raffinato.

Se, invece, dobbiamo semplicemente fare una passeggiata, indossiamo pure delle scarpe sportive e una tuta morbida, sembreremo comunque uscite da una rivista di moda.

I prezzi variamo molto rispetto ai marchi che scegliamo, ma essendo di grande tendenza lo troveremo anche a costi più accessibili e per tutte le tasche.