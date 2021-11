Tutti i cibi che abbiamo a disposizione hanno una data di scadenza. Per questo i popoli di tutto il mondo hanno imparato ormai da tempo diverse tecniche utili per la loro conservazione. Certo, il frigorifero e stata una rivoluzione, ma può arrivare sino a un certo punto. Infatti, non ci permette di conservare il gusto delle zucchine dell’orto o dei carciofi sino all’anno prossimo. Ecco perché si è mantenuta viva la tradizione delle conserve. Mettere sotto sale, sott’olio o sott’aceto le nostre verdure ci consente di poterle gustare anche fuori stagione, infatti, gli italiani ne fanno largo consumo. Ne esistono di diversi tipi, che utilizzano diversi ingredienti. Spesso però questi vengono completamente ignorati, comprensibilmente, a favore della verdura o del frutto conservato. Invece, pochi sanno che alcuni possono essere usati per cucinare. In particolare, non buttiamo più l’olio delle conserve e riutilizziamolo in questo modo gustoso e intelligente.

L’olio extravergine di oliva, infatti, anche se calorico è estremamente salutare, tanto che pare che possiamo utilizzarlo per controllare il colesterolo. Questa e altre sue proprietà sono solo alcuni dei motivi che ci spingono a riutilizzare questo ingrediente che andrebbe altrimenti sprecato.

Non buttiamo più l’olio delle conserve e riutilizziamolo in questo modo gustoso e intelligente

Tra i motivi che ci possono invogliare a utilizzare l’olio rimasto delle conserve, c’è sicuramente il suo sapore unico. Dopotutto, non mettiamo aglio, peperoncino e rosmarino a macerare nell’olio per insaporirlo? E allora quale sarà il risultato di un olio rimasto per mesi a contatto con olive, carciofi o zucchine?

Senza saperlo, ci ritroviamo fra le mani un olio aromatico che possiamo sfruttare per cucinare. Sarà scioccante scoprire quanto è buono quest’oro liquido che prima buttavamo nello scarico.

Questo si presta a un gran numero di preparazioni, sia a crudo che in cottura. Accertiamoci però che si tratti effettivamente di olio d’oliva e non di olio di semi o, peggio, aceto.

Teniamo quindi da parte il barattolo con l’olio saporito e usiamolo alla bisogna. Possiamo utilizzarlo semplicemente per condire dei gustosi crostoni di pane, o anche delle insalate.

Anche in cottura, possiamo usarlo come base per un soffritto o per condire pasta e verdure. In generale, quest’olio può essere utilizzato per aggiungere un nuovo sapore o per valorizzare quello degli stessi ingredienti. Ad esempio, la nostra vellutata di porcini avrà un sapore molto più intenso se utilizziamo l’olio dei funghi sott’olio.