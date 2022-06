Congelare i cibi è una risorsa fondamentale per avere sempre qualcosa da cucinare. Anche la carne, se ben conservata, è perfetta da tenere in congelatore, da tirar fuori al momento del bisogno. Tutti fanno così ed è comodissimo poter avere ciò che occorre a portata di mano per una gustosa cena veloce. Ciò che non tutti fanno e sanno è che scongelare la carne potrebbe non essere sempre la scelta migliore.

Addirittura sarebbe una follia scongelare il petto di pollo, perché esistono dei metodi di cottura e delle ricette incredibili che non richiedono che il pollo sia scongelato. Alcuni hanno paura che il pollo non scongelato possa essere portatore di batteri. La verità è che cucinandolo correttamente questo problema non si pone. Chi ha poco tempo può godersi una cena veloce cucinando direttamente la carne dal congelatore. Basta aggiungere un piccolo trucchetto in più: grattugiarla. Molti staranno storcendo il naso di fronte a questa rivelazione, ma potrebbe trattarsi di un metodo innovativo e una golosa ricetta lo dimostrerà. Tra l’altro, ogni tanto provare ricette nuove non può che giovare al palato.

Questi sono gli ingredienti:

1 petto di pollo congelato;

1 scalogno;

2 patate;

1 uovo;

sale e pepe nero q.b.;

1/2 cucchiaino di origano;

200 g di mozzarella;

2 cucchiai di olio d’oliva;

1 cucchiaio di burro (facoltativo);

prezzemolo (facoltativo).

Follia scongelare il petto di pollo perché né bollito né fritto ma cucinato così è da leccarsi i baffi

Ecco invece il procedimento. Prendendo il petto di pollo che vogliamo cucinare direttamente dal congelatore, bisogna grattugiarlo come se fosse un pezzo di formaggio. Questo metodo è facile e veloce per realizzare dei trancetti di pollo tagliati finemente. Una volta completata l’operazione, bisogna trasferire la carne in una terrina. Triturare finemente uno scalogno e aggiungerlo alla carne. Grattugiare due patate per creare dei listelli sottili e fini, strizzarli e aggiungerli al composto. Aprire un uovo e aggiungerlo. Condire con sale, pepe e origano a piacere.

Grattugiare una mozzarella e aggiungerla al composto. Mescolare bene con le mani, amalgamando tutti gli ingredienti. Bisogna ottenere un impasto omogeneo. Oliare e imburrare una padella sul fuoco. A fiamma bassa versare l’impasto nella padella e stenderlo uniformemente. Coprire e lasciar cuocere per circa 15-20 minuti. Nel mentre, tritare finemente del prezzemolo fresco. Trascorsi i primi minuti di cottura, girare il “burgerone” di pollo e lasciarlo cuocere per altri 15-20 minuti. Servire caldo, spolverato di prezzemolo.

