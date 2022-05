Per mantenere la casa sempre pulita e in ordine ci sono delle zone che bisognerebbe lavare con una certa regolarità, come ad esempio il bagno e la cucina. Un altro punto, però, molto delicato della casa, e che andrebbe trattato quasi ogni giorno, è il pavimento.

Pulire i pavimenti è un’operazione che porta un notevole dispendio di tempo, energie e, soprattutto, di detersivi. Questo discorso vale anche per tutte quelle superfici dure che, solitamente, andrebbero pulite periodicamente e non tutti i giorni. Stiamo parlando, ad esempio, dei lastricati esterni, dei davanzali o delle piastrelle.

Attenzione alle soluzioni fai da te

Per pulire tutte queste superfici risparmiando sui detersivi, molti preferiscono adottare delle soluzioni fai da te. Tuttavia, per quanto possa essere un gesto nobile, atto ad evitare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale, spesso si commettono degli errori, anche grossolani.

Infatti, molte volte si utilizzano dei prodotti a caso, senza alcuna logica e senza conoscere le loro reali proprietà. Per fare un esempio, uno degli ingredienti che sta letteralmente spopolando per le pulizie è l’aceto di alcol. Questo prodotto, però, così come tutti gli altri tipi di aceto, non ha alcuna capacità igienizzante o detergente. Infatti, essendo un acido, potrebbe al massimo servire per sciogliere il calcare, anche se, come abbiamo già visto, l’acido citrico è molto più efficace e anche meno inquinante.

Ritornando alle nostre superfici, nelle prossime righe cercheremo di rimettere in ordine le idee e sveleremo altre soluzioni più adeguate.

Quindi, altro che aceto di alcol, ecco l’ingrediente igienizzante che farà brillare pavimenti, davanzali, lastricati e piastrelle uccidendo germi e batteri

Per una pulizia impeccabile di tutte queste superfici dovremmo innanzitutto tener conto del materiale di cui esse sono composte. Se volessimo fare un elenco, i materiali più utilizzati per realizzare pavimenti interni ed esterni, davanzali e così via, potrebbero essere:

la ceramica;

il grès porcellanato;

il marmo;

le pietre naturali;

il granito;

il cotto.

Tutti questi, se trattati con l’aceto di alcol, potrebbero corrodersi per via della sua acidità. Quindi, bisognerebbe pulirli con uno speciale detergente che abbiamo già visto in un altro articolo precedente. Ciò che sveleremo oggi, invece, è un ulteriore passaggio che ci consentirà di potenziare l’effetto di suddetto detergente. Infatti, alla soluzione a base di acqua, carbonato di sodio e detersivo per i piatti andremo ad aggiungere anche l’alcool puro a 95 gradi.

Questo ingrediente è un vero portento nelle pulizie perché, grazie al suo potere igienizzante e disinfettante, riesce anche ad eliminare germi e batteri. Quindi, altro che aceto di alcol, ecco il detergente fai da te che aiuterà a pulire e proteggere pavimenti, lastricati e così via.

Dosi e modalità di utilizzo

In una bacinella versiamo 1 litro di acqua ed aggiungiamo 30 grammi del detergente fai da te e 45 grammi di alcool puro. A questo punto, sempre utilizzando i guanti ed arieggiando bene gli ambienti, immergiamo il nostro panno e iniziamo con le nostre pulizie. Per quanto riguarda pavimenti e lastricati esterni, possiamo facilitare queste operazioni utilizzando un’idropulitrice.

