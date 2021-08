Spesso nel senso comune, consideriamo blatte e scarafaggi come se fossero uguali. In realtà, pur appartenendo entrambi allo stesso ordine di insetti (Blattodea), sono molto diversi per dimensioni e colore.

Ciò che hanno in comune è una forte attrazione per i luoghi caldi ed umidi, dove trovare cibo.

Per questo motivo, soprattutto d’estate, non è raro vederli scorrazzare in giro per casa, o in terrazzi e giardini. Tuttavia, come vedremo tra poco, molti trascurano questa parte della casa che potrebbe essere il covo perfetto di blatte e scarafaggi. Ma prima, scopriamo quali potrebbero essere i rischi per la salute legati alla diffusione di questi insetti.

Rischi e malattie

Non tutti sanno che questi insetti potrebbero rappresentare un serio rischio per la salute di esseri umani ed animali domestici.

Infatti, essendo sempre a contatto con batteri nocivi, essi potrebbero diffondere virus e patogeni sia sulle superfici che sugli alimenti.

Blatte e scarafaggi, in genere, potrebbero essere responsabili di infezioni gastrointestinali, come la dissenteria. Oppure, potrebbero provocare reazioni allergiche ed eruzioni cutanee; o essere portatori di salmonellosi, colera ed epatite A.

Però ancora molti trascurano questa parte della casa che potrebbe essere il covo perfetto di blatte e scarafaggi

Come abbiamo visto, blatte e scarafaggi prediligono luoghi caldi ed umidi. Infatti, amano soprattutto la cucina, dove cercano di nascondersi dietro elettrodomestici, come forno, lavastoviglie e frigorifero.

Altre volte possiamo vederli sbucare da sotto il lavandino, dai mobili di casa, o dalla pattumiera.

Quindi, molti controllano questi luoghi per cercare di intercettare blatte e scarafaggi. Tuttavia, non tutti sanno che un altro luogo della casa preferito da questi insetti è il tetto.

Infatti, questo è un ottimo ambiente per blatte e scarafaggi, per via della presenza degli escrementi umidi di uccello, soprattutto dei piccioni. Da qui, possono poi penetrare indisturbate all’interno delle abitazioni.

Soluzioni più efficaci per tenerle lontane

Per evitare il proliferare di questi ed altri insetti, possiamo quindi eliminare il problema alla fonte, cercando di allontanare gli uccelli. Infatti, tetti e balconi saranno finalmente liberi dai piccioni grazie a questo rimedio infallibile che li terrà lontani senza usare veleni. Stiamo parlando delle palline di naftalina, facilmente reperibili nei supermercati e dalle quali staranno alla larga anche gli insetti.

Negli altri ambienti, invece, si possono posizionare delle trappole adesive con degli attrattivi alimentari. In questo modo gli insetti ne saranno attirati e cadranno nella trappola.

Infine, come per il caso delle formiche, possiamo utilizzare delle esche costituite da un gel insetticida. Una volta ingerito, essi porteranno a loro volta il veleno anche al resto della colonia.