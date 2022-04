La besciamella è una delle salse più utilizzate nelle cucine italiane. Grazie al suo sapore delicato, è perfetta per condire sia piatti elaborati che semplici. Possiamo utilizzarla per preparare gli antipasti, i contorni, primi e secondi piatti. Pensiamo alle classiche lasagne al forno della domenica e ai cannelloni. Ma la besciamella è largamente usata anche per le torte e le crêpes salate, le verdure al forno, e così via. Una crema deliziosa, molto versatile in cucina e veloce da preparare. Necessita di pochissimi ingredienti, tutti facilmente reperibili in casa.

Ecco come preparare questa besciamella dal sapore speciale e diverso dal solito, aggiungendo un ingrediente gustoso e profumato

Preparare la besciamella è davvero molto semplice. Basterà solo far cuocere in un pentolino i 3 ingredienti principali (latte, burro e farina) e non dimenticare di aggiungere il sale e un pizzico di noce moscata. Possiamo anche preparare una besciamella senza burro ma utilizzando l’olio. E per gli intolleranti al glutine, sostituire la farina tradizionale con la farina di riso.

Nelle prossime righe, invece, forniremo la ricetta di una besciamella dal sapore davvero speciale. Un gusto diverso dal solito, perché andremo ad aggiungere i funghi porcini.

Ingredienti:

300 ml di latte;

25 g di burro;

25 g di farina;

10 g di funghi porcini secchi;

noce moscata q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta occupandoci dei funghi. Lasciamoli in una bacinella piena di acqua tiepida per circa 30 minuti. Spostiamoci ai fornelli. In un pentolino facciamo sciogliere il burro e aggiungiamo la farina. Mescoliamo con una frusta, cercando di evitare la formazione dei grumi. Versiamo poco alla volta il latte, precedentemente scaldato, e continuiamo a mescolare fino alla completa ebollizione.

Quando la crema si sarà addensata, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il sale e la noce moscata. Strizziamo per bene i funghi e uniamoli alla besciamella appena preparata. Con l’aiuto di un mixer da cucina, frulliamo e formiamo una vellutata. La nostra besciamella ai funghi porcini è pronta. Facile, veloce, molto gustosa e profumata.

Quindi, ecco come preparare questa besciamella dal sapore speciale, perfetta per condire la lasagna, le crêpes salate, ma anche i secondi di carne. Se non abbiamo i funghi porcini disidratati, possiamo anche utilizzare i funghi champignon. Dobbiamo solo cuocerli in padella con un filo di olio e l’aglio. Frullarli e aggiungerli alla besciamella, precedentemente preparata.

