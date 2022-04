Sono oltre 30 gli annunci di lavoro disponibili in Ferrovie dello Stato per i quali è possibile sin da subito inviare candidatura. I ruoli coinvolgono candidati laureati e neolaureati, sia con esperienza che senza, professionisti senior, diplomati e non solo.

Le date di scadenza variano a seconda dell’opportunità selezionata, così come le condizioni contrattuali. Nonostante ciò, sono tantissime le posizioni che prevedono contratto a tempo indeterminato. Parte di queste le abbiamo riportate di seguito.

Contratto a tempo indeterminato per candidati diplomati

Previste nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato. Il primo annuncio di lavoro disponibile che proponiamo ai nostri Lettori è “Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili”. I candidati selezionati in questo ruolo avranno il compito di controllare i lavori in fase realizzativa e supportare il Direttore Lavori nelle fasi di verifica. Inoltre, dovranno supportare lo stesso nel coordinamento del personale, verificare l’avanzamento degli impianti di competenza e svolgere le altre attività indicate nei dettagli dell’offerta.

Sono considerati requisiti essenziali il possesso del diploma di Istituto Tecnico o di una laurea triennale o magistrale in ambiti precisi. Questi sono architettura e ingegneria edile, civile, ambientale e dei trasporti. È richiesta, inoltre, un’esperienza pregressa in ruoli analoghi. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato e la data di scadenza per inviare candidatura è fissata per il 27 aprile 2022.

Nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato per oltre 30 posizioni con possibilità di candidatura immediata

Ferrovie dello Stato è alla ricerca di neolaureati in più ambiti. Ad ognuno di questi è riservato un annuncio. Prendiamo ad esempio l’inserzione per “Neolaureati in Economia”. Oltre al requisito di laurea, già specificato nel titolo dell’offerta, sono richiesti una buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office.

L’azienda inserirà le risorse selezionate in un percorso di formazione apposito, atto ad accrescere competenze specifiche in risorse umane, acquisti e immobiliare, data analysis e AFC. L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato e il termine massimo per l’invio della domanda è il 6 maggio 2022.

Per scoprire tutti i dettagli sulle offerte presentate e quelle rimanenti consultiamo la pagina ufficiale di Ferrovie dello Stato dedicata alle carriere. Cliccando su “Campagne di Ricerca” avremo accesso alla lista delle posizioni aperte per il Gruppo. Dalla stessa piattaforma sarà, inoltre, possibile inviare candidatura spontanea.

