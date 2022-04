Una delle tradizioni più radicate delle vacanze pasquali è la grigliata del lunedì dell’Angelo. Questa, oltre ad essere un’ottima occasione per riunirsi anche con i propri amici, rappresenta anche un modo per stare all’aperto e prendere un po’ di sole. Però, come sempre, bisogna fare attenzione alle previsioni del tempo, dato che aprile è un mese dall’umore un po’ altalenante. Per questo abbiamo già stilato delle proiezioni che riguardano diverse Regioni d’Italia.

Per godersi al meglio questo evento però consigliamo di attrezzarsi al meglio e di leggere questi suggerimenti che seguono. Infatti, ci faranno ottenere una carne tenera, succosa e cotta a regola d’arte come solo i grandi cuochi sanno fare. Vediamo insieme quali sono questi trucchi.

Come scegliere la carne e come marinarla

Molto probabilmente in questa circostanza il tipo di carne più presente sarà quella rossa. In primis, quindi, si trova l’agnello, assoluto protagonista di questo periodo. A questo tipo di carne abbiamo già dedicato un approfondimento che comprende sia come scegliere il taglio che come marinarla. Poi seguono il maiale e il manzo. Non è raro, infatti, trovare nel proprio piatto spiedini, salsicce, salamelle e hamburger di ogni genere. In questi altri due casi è sempre necessario preparare una marinatura a base di olio e di vino bianco. In alternativa può anche andare bene il limone. Poi, soprattutto quando è presente molto grasso, è necessario metterle in padella o sulla griglia solo quando questi utensili sono ben caldi. È bene, inoltre, non aggiungere olio, burro o ulteriori condimenti.

Carne tenera, succosa e cotta a regola d’arte grazie a questi segreti dei grandi chef che sbalordiranno amici e parenti a Pasquetta

Per fare un figurone consigliamo una tecnica che prevede di portare gli ingredienti a una parziale cottura in forno e poi di completarla successivamente. Basta infatti tenerla in forno per una mezz’oretta a circa 50 gradi. Dopo questo passaggio, basta poi inserirla in padella o sulla brace e ultimare la cottura. Attenzione, però, le bistecche non vanno assolutamente bucherellate con una forchetta per non disperderne il “sughetto”. Per evitare questo fenomeno, è meglio dunque utilizzare una spatola per girarle. In questo modo si avrà il delizioso effetto che presenta una parte esteriore croccante e una interiore rosata e ricca di succhi. Poi, i fiocchi di sale vanno messi solo alla fine, in modo che il calore li sciolga, uniformandoli del tutto alla preparazione.

Lettura consigliata

Non solo l’agnello sulle tavole pasquali, ecco delle carni alternative con meno grassi e colesterolo che sono preziose per la salute