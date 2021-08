Da quando internet ha fatto il suo ingresso in scena nelle case, non riusciamo più a farne a meno. Ormai qualsiasi dispositivo è collegabile alla rete e si può utilizzare per guardare i nostri programmi preferiti. Se fino a qualche anno fa non ci si doveva scervellare per scegliere l’operatore migliore, oggigiorno le cose hanno preso una piega diversa. Con l’ingresso nel mercato di molta altra concorrenza non è impresa semplice capire a chi affidarsi.

Per questo noi di ProiezionidiBorsa vogliamo offrire un aiuto al nostro pubblico per fare la scelta migliore. In questo articolo confronteremo le offerte e le tariffe dei principali operatori telefonici. L’obiettivo è quello di mettere al corrente l’acquirente circa le opzioni migliori sulle quali puntare, tramite un’analisi oggettiva delle proposte. Siccome pochi sanno come risparmiare su fibra e fisso, ecco le offerte attuali più convenienti.

A causa della sempre maggior concorrenza nel mercato della telefonia, le offerte dei maggiori operatori hanno subito un’evoluzione nel rapporto quantità-qualità. Al giorno d’oggi si può puntare su tariffe davvero convenienti se rapportate all’incredibile mole di giga e minuti che offrono. Vediamo allora, analizzandone in sequenza, quali sono le principali proposte dei colossi della telefonia.

Si parte con la super proposta di Tim per internet a casa. L’offerta del momento prevede giga illimitati a un costo mensile di 19,90€ per i primi 6 mesi, per poi passare a 24,90€. Se attivata online la promozione non dovrebbe prevedere costi di attivazione o di recesso, né vincoli di nessun tipo. I più fortunati potranno viaggiare a una velocità di ben 1 giga in download. Le chiamate sono invece a pagamento, con un costo di 19 centesimi di scatto alla risposta e altrettanti al minuto.

Vodafone risponde invece con un’offerta da 25,90€ al mese, che comprende sia giga che minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. Come per Tim, non vi sono costi di attivazione o recesso e si può raggiungere una velocità massima di addirittura 2,5 gigabit/s. Come ciliegina sulla torta Vodafone offre in regalo il proprio modem, a condizione che si mantenga l’offerta attiva per i primi 24 mesi.

Per attivare la migliore offerta di Fastweb del momento dovremo correre, perché la procedura online si potrà fare fino a domenica 22 agosto. Il costo è di 27,95€ al mese, con prova gratuita per i primi 30 giorni. In omaggio anche l’internet box con Alexa integrata. Si arriva fino a 2,5 gigabit/s di velocità di connessione e l’attivazione non prevede spese.

Chiudiamo con WindTre e la sua proposta da 25,99€ al mese, attivazione inclusa. Scegliendo questa promozione potremo avere a casa il modem con WI-FI 6 e un anno di Amazon Prime incluso. In caso di recesso si prevede un pagamento di disattivazione.