Le melanzane sono un ortaggio molto versatile e amato in cucina.

Ideali per la preparazione di numerose e gustose ricette come la famosa e amatissima parmigiana di melanzane, un piatto unico che prevede un mix delizioso di melanzane impanate e fritte, riposizionate in teglia in una piramide alternata di mozzarella e passata di pomodoro. Una ricetta che nel tempo è stata riproposta in diverse varianti, infatti, non melanzane fritte né zucchine grigliate per questa cremosa e deliziosa parmigiana che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà.

Buonissime anche se mixate ad altri ingredienti come nella classica ciambotta campana, una ricetta della tradizione povera che le vede come protagoniste insieme ad altri ortaggi in una sorta di zuppa.

Ottime se consumate a funghetti ma anche nella conosciutissima versione sott’olio. Ideali da servire come antipasto o in un panino ma anche per la preparazione di primi piatti come la famosa pasta alla norma.

Ecco come preparare delle gustosissime melanzane al forno in 5 minuti buone come quelle fritte ma senza grassi

Possiamo anche decidere di consumare le melanzane come semplice e veloce contorno senza rinunciare al gusto. Infatti la ricetta di oggi le vede come protagoniste di un contorno veloce pronto in meno di 5 minuti di preparazione e solo 20 minuti di cottura.

Un piatto facile e veloce che può essere utilizzato anche come condimento per la pizza.

Melanzane gratinate

Ingredienti per 4 persone:

2 melanzane grandi;

Sale e pepe.;

Pan grattato q.b.;

Olio d’oliva q.b.

Procedimento:

Lavare accuratamente le melanzane e ridurle a fettine sottili dello spessore di ½ centimetro. Rivestire una teglia da forno con della carta da forno e cospargere la superficie con un filo d’olio d’oliva. Posizionare le fettine di melanzane l’una vicina all’altra sulla teglia e coprirle con uno strato di pangrattato. La quantità di pan grattato deve essere contenuta, basterà ricoprirle senza eccedere. Procedere salando e pepando ogni singola fettina. Versare un filo d’olio in superficie senza abbondare e infornare a 200 gradi per 20 minuti.

Impiattare e servire con l’aggiunta di una fogliolina di basilico.

Chicche di gusto

Se si preferisce è possibile insaporire le fettine con delle erbe aromatiche a piacere. Chi ama il gusto piccantino potrà anche decidere di aggiungere al pangrattato della polvere di peperoncino, per un gusto più pungente.

La quantità di olio varia a seconda delle preferenze, meno olio utilizziamo meno le fettine di melanzane saranno caloriche.

