Una buona notizia per i giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni arriva dalla Legge di Bilancio 2022 che ha esteso le detrazioni per 12 mesi.

Le detrazioni riguardano le unità abitative registrate come abitazioni principali che siano diverse da quelle dei genitori.

L’art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che per accedere al bonus, i giovani inquilini devono avere un reddito non superiore ai 15.493,71 euro. In questo caso possono ottenere la decurtazione per un importo pari a 991,60 euro.

Un anno in più di detrazioni IRPEF per i giovani inquilini

La legge di riferimento in materia di locazione è la n. 431 del 1998. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio sono in linea con la complicata situazione che stiamo vivendo.

Il testo precisa le caratteristiche che devono avere i beneficiari oltre all’età. Si fa riferimento all’intera unità abitativa o a una porzione di essa e ad abitazioni diverse da quelle dei genitori. Sono escluse quindi le abitazioni dei genitori affidatari riconosciuti dagli organi competenti per legge.

La detrazione prevista è del 20% sul canone di locazione considerando come limite massimo 2400 euro. Questo bonus previsto in sede di dichiarazione dei redditi è riconosciuto per i primi 4 anni di durata contrattuale.

L’importo deve essere inserito nel rigo E71 del modello 730 con il codice 3.

Queste agevolazioni avranno un impatto importante soprattutto per gli studenti universitari che dovranno cambiare casa per motivi di studi.

Affrontare spese consistenti senza l’adeguata capacità economica, in un periodo difficile come questo, può risultare per le categorie più deboli come un peso insostenibile.

Le modifiche per il 2022 rafforzano le agevolazioni previste per l’acquisto della casa da parte degli under 36.

Obiettivi della Legge di Bilancio

Gli obiettivi della Legge di Bilancio sono quelli di cancellare una serie di sgravi fiscali per alcune categorie di cittadini e di inserirne altri potenziati per le categorie più deboli.

Queste agevolazioni rientrano nel quadro delle misure urgenti connesse all’emergenza Covid 19 stabilite dal DL Sostegni bis.

Ottenere un anno in più di detrazioni IRPEF per i giovani inquilini (insieme ai bonus per gli under 36 che vogliono acquistare la prima casa) è fondamentale in un’ottica di abbattimento dei costi.

È necessario inoltre fare attenzione ai contributi riguardanti i canoni di locazione che si possono ottenere grazie ai fondi regionali.

Le persone interessate devono presentare domanda al Comune nel territorio regionale di residenza una volta avvenuta l’emanazione del bando comunale.