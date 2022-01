Da un paio di anni, il nostro Ufficio Studi ha segnalato la possibilità di sovrappesare rispetto all’indice mondiale, il Nikkei 225 e il Ftse Mib in ottica di medio e lungo termine. Entrambi i listini azionari hanno mostrato nel corso degli ultimi anni una buona forza relativa, movimento che potrebbe continuare.

Il nostro Ufficio Studi esprime la seguente raccomandazione: l’investimento sull’indice azionario Nikkei 225 si rivelerà vincente anche nel 2022.

Quali saranno i livelli da monitorare e quali potrebbero essere i pericoli nei prossimi mesi?

Procediamo per gradi.

L’indice ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 28.791,71 in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Nel corso dell’anno 2021, ha segnato il minimo a 26.954,80 e il massimo a 30.795,80.

Le previsioni sui prezzi per l’anno appena iniziato:

area di minimo 25.800/27.575

area di massimo 33.765/35.198.

C’è una probabilità elevata (circa 35%) che il minimo dello scorso anno venga temporaneamente rotto al ribasso. Il consiglio comunque è di continuare a comprare posizioni in ottica di medio e lungo termine, in quanto si presuppone in pochi anni, il raggiungimento dei massimi segnati nell’anno 1989.

La strategia di investimento

Tendenza di breve, medio e lungo termine rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 26.954, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 33.765/35.198. Nel breve, un primo indizio ribassista si potrebbe verificare con una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 27.588.

L’investimento sull’indice azionario Nikkei 225 si rivelerà vincente anche nel 2022. Sarà probabilmente un anno a due facce

Nei primi 3/4 mesi dell’anno, dopo un paio di settimane a inizio anno al rialzo, è attesa una certa debolezza/fase ribassista. Questo movimento ipotetico, a parer nostro, andrà comprato in vista di un rialzo consecutivo, seppur fra alti e bassi, di almeno 3/4 anni.

Quale posizione di investimento mantenere quindi?

La nostra raccomandazione è hold.

Per chi volesse comprare ai livelli attuali, può regolarsi applicando la strategia poc’anzi indicata.

Come al solito si procederà per step.