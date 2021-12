La parmigiana di melanzane o melanzane alla parmigiana è un piatto tutto italiano. Ancora molto accesa rimane la diatriba della regione di appartenenza di questo piatto; infatti, le ipotesi indicano che potrebbe essere nata in Sicilia, a Napoli o a Parma.

L’ipotesi più accreditata è che questo piatto sia originario della Sicilia, dove si parla appunto di parmigiana di melanzane. Un termine che deriverebbe dalla parola parmiciana, che starebbe ad indicare l’insieme dei tasselli di legno che costituiscono le persiane. È la loro disposizione, infatti, che ricorderebbe quella delle melanzane nell’omonima preparazione.

Non melanzane fritte né zucchine grigliate per questa cremosa e deliziosa parmigiana che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà

La ricetta classica prevede l’uso delle melanzane impanate e fritte, della passata di pomodoro, mozzarella e basilico.

Ma le varianti di questa delizia non si fanno attendere e sono davvero numerose. A partire dalla versione light con melanzane al forno o grigliate, o la più leggera parmigiana di zucchine, piuttosto che di zucca, infatti buonissima e light questa gustosissima parmigiana di zucca veloce e non fritta pronta in 10 minuti farà impazzire tutti.

Quella che vogliamo proporre oggi è però una versione più gustosa che nulla ha a che vedere con melanzane, zucchine e zucca ma che vede come ingrediente base le patate.

Un vero e proprio piatto unico, che prevede al suo interno patate, mozzarella, inoltre ecco 3 geniali trucchetti per capire se la mozzarella è fresca o è andata a male; prosciutto e besciamella. Una preparazione cremosa e deliziosa da proporre in occasioni speciali per lasciare gli ospiti senza parole.

Parmigiana bianca di patate

Ingredienti per 24 cm di diametro:

1 kg di patate;

400 grammi di scamorza;

300 grammi di prosciutto cotto;

400 grammi di besciamella;

50 grammi di parmigiano;

Sale e pepe q.b.;

Olio evo.

Procedimento:

Pelare e sciacquare le patate, tagliarle a fette sottili magari con l’aiuto di una mandolina. Riporle in un recipiente e aggiungere olio, sale, pepe e mescolare.

Prendere una tortiera di 24 cm e ricoprirla con carata da forno, o ungerla con dell’olio. Posizionare sul fondo un paio di cucchiai di besciamella e disporre 1/3 di patate. Aggiungere il prosciutto cotto, la mozzarella e una spolverata di parmigiano. Continuare a comporre altri strati nello stesso modo fino al termine degli ingredienti. Infine per la creazione dell’ultimo strato alternare esclusivamente patate, formaggio e parmigiano.

Infornare a 200 gradi per 1 ora. Lasciar intiepidire e servire.

Dunque, non melanzane fritte né zucchine grigliate per questa cremosa e deliziosa parmigiana che sta facendo impazzire tutti per la sua bontà.