Gli smartphone sono oggetti davvero eccezionali e da quando sono arrivati nelle nostre case ci hanno indubbiamente facilitato la vita. Ci permettono di organizzare la giornata lavorativa, di prenotare le vacanze, pagare le bollette o semplicemente divertirsi. E se scegliamo la app giuste, possono rivelarsi anche preziosi alleati per imparare a risparmiare e gestire le risorse. I telefoni di ultima generazione, però, hanno un problema comune: quello della memoria. I programmi che scarichiamo tendono, infatti, a sovraccaricarli e molto spesso ne rallentano il funzionamento. Niente paura. Ecco come liberare la memoria del nostro smartphone Android in pochi secondi senza scaricare app aggiuntive. Impariamo questo trucchetto e il telefono potrebbe tornare veloce come quando lo abbiamo acquistato. Ma soprattutto risparmieremo tempo prezioso da dedicare ad attività decisamente più appaganti.

Gli store sono invasi da app che promettono di liberare la memoria velocemente e di far tornare lo smartphone come nuovo. Ma pensandoci bene è un controsenso. Se vogliamo creare spazio non lo faremo sicuramente scaricando un altro programma. Anzi. Molto spesso i cleaner rientrano nella categoria delle app killer del telefono che dovremmo immediatamente cancellare o sostituire.

In realtà, gli smartphone Android hanno una funzione utilissima che pochi conoscono e che ci permetterà di guadagnare spazio e velocità in brevissimo tempo. E per attivarla ci basterà semplicemente accedere al Google Play Store.

Come liberare la memoria tramite il Google Play Store

Entriamo nello store e clicchiamo in alto sull’immagine del nostro profilo personale. Si aprirà un nuovo menu con una lunga serie di voci. Selezioniamo la prima, ovvero “Gestisci app e dispositivo”. Qui comparirà una schermata a due facciate. Nella prima, “panoramica”, troveremo l’analisi di sicurezza, gli aggiornamenti disponibili e lo spazio libero nella memoria del telefono.

Se clicchiamo sull’altra, ovvero “gestisci”, comparirà l’elenco di tutte le app installate sul dispositivo. Ma soprattutto vedremo quanto spazio occupa ognuna di esse e l’ultima volta che l’abbiamo usata. Quindi selezioniamo bene le app inutili, doppie o mai utilizzate. Ci basterà un touch nel riquadro posto a destra di ognuna di esse.

Dopo la selezione comparirà l’icona del cestino in alto a destra. Clicchiamolo e i programmi inutili e i loro componenti aggiuntivi spariranno tutti insieme come per magia. Diremo addio al tempo perso a svuotare più volte al giorno la cache, a cancellare i dati e a riavviare il telefono.

