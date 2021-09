Viviamo ufficialmente nell’epoca delle app. I nostri smartphone sono pieni di programmi che ci permettono di fare qualsiasi cosa, da prenotare al ristorante a pagare una bolletta. Una incredibile comodità che però ha anche un lato decisamente negativo. Alcuni dei programmi che usiamo più spesso, infatti, rischiano di rovinare per sempre il telefono, rendendolo inutilizzabile in pochissimi anni. Quindi ecco le app killer del telefono che dovremmo immediatamente cancellare o sostituire. Vediamo perché e quali problemi possono causare ai nostri dispositivi. Ma soprattutto proviamo a capire se possiamo trovare alternative valide per non rinunciare ai servizi che ci offrono.

Sembra un paradosso ma le prime app da eliminare sono quelle che promettono di salvaguardare il telefono. Sia a livello di batteria che di memoria. Non esistono ricette magiche per risparmiare la batteria e le app che lo promettono non fanno che alimentare il dispendio energetico. Limitiamo l’uso del WI-Fi, disattiviamo le connessioni dati se siamo collegati alla rete casalinga e diminuiamo la luminosità dello schermo. Soltanto con queste azioni e se non lasciamo programmi aperti in background risparmieremo davvero batteria.

Discorso molto simile per la memoria. Le app che puliscono la CPU e promettono di non stressare la RAM anche se usiamo più programmi in contemporanea sono davvero poco utili. Anche qui il consiglio è semplicemente quello di chiudere un programma quando abbiamo finito di usarlo.

Se vogliamo allungare la vita allo smartphone la prima app che dovremmo rimuovere è Facebook. Non soltanto sovraccarica la CPU. Consuma moltissima batteria, occupa una buona fetta di RAM e fa finire in fretta il traffico dati disponibile nell’abbonamento. E se non riusciamo a rinunciare al social possiamo scaricare la versione Lite o semplicemente creare un collegamento tramite il browser sulla homepage.

Clean Master e Amazon Shopping

Clean Master è una delle app di pulizia del telefono più scaricate al Mondo. E se fino a qualche anno fa era il meglio in termini di pulizia della memoria, oggi è praticamente inutile. Gli smartphone di ultima generazione hanno quasi tutti dei cleaner interni che svolgono gli stessi compiti e sono molto più “leggeri”. Ma soprattutto ottimizzano la memoria senza farci vedere fastidiosi annunci o spot pubblicitari.

Per velocizzare il telefono dovremmo cancellare anche l’app di Amazon Shopping. Per tenerci aggiornati sulle ultime offerte ci chiederà in cambio memoria, dati e batteria. Ed è sempre meglio accedere al nostro profilo personale attraverso il comunissimo browser.

Approfondimento

