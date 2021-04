Gli smartphone di ultima generazione sono dispositivi dalle prestazioni incredibili e che non hanno nulla da invidiare a pc e tablet. Rispetto ai device più potenti, però, spesso possono metterci di fronte a un problema: quello dello spazio in memoria. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a queste 5 app che potrebbero intasare la memoria del nostro nuovo smartphone.

Il meteo e le app dei social network

Sembra incredibile ma una delle app più “pesanti” per lo smartphone è il meteo. Le previsioni sono installate in automatico in quasi tutti i dispositivi e si aggiornano costantemente. Se vogliamo salvare della preziosa RAM proviamo a disattivare la geolocalizzazione e a consultarle solo quando ne abbiamo davvero bisogno.

Facebook e Instagram sono altri due programmi che richiedono moltissimo spazio e rischiano di rallentare il telefono. Un trucchetto molto semplice per evitare il problema è quello di effettuare l’accesso dal browser internet. Disinstalliamo le app e mettiamole come pagina dei preferiti sulla homepage. Noteremo dei miglioramenti immediati e una velocità decisamente superiore.

Attenzione a queste 5 app che potrebbero intasare la memoria del nostro nuovo smartphone: streaming e cleaner

YouTube, Spotify, Twitch e tutti i servizi di streaming per funzionare al meglio richiedono una buona fetta di memoria. Anche in questo caso il consiglio è quello di collegarsi tramite browser. O in alternativa di cancellare spesso i dati e svuotare la cache.

Le ultime app da tenere sotto controllo sono i cleaner presenti nei vari modelli. Se da un lato ci aiutano ordinando i file superflui e indicandoci i programmi inutilizzati, dall’altro rischiano di rallentare il dispositivo. Utilizziamoli solo quando è davvero necessario.

L’ultimo consiglio è quello di eliminare video e foto inutili. Oppure se non vogliamo rinunciare ai nostri ricordi possiamo utilizzare uno dei vari servizi cloud presenti in rete.

