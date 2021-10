Chi ama sbizzarrirsi in cucina senza fare fatica amerà certamente il piatto di oggi. I protagonisti della ricetta sono i deliziosi carciofi, ingredienti di stagione proprio in questo periodo.

Gustosi e nutrienti, sanno accompagnare e arricchire i piatti più svariati. In questa versione che propone la Fondazione Veronesi, però, questa volta saranno al centro della scena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

È una ricetta che sorprende, perché nasconde un ingrediente segreto che rallegrerà le nostre papille gustative.

Facciamo il pieno di fibre e minerali con questi carciofi tenerissimi ripieni di una squisita sorpresa

Aiutare il nostro pubblico di aspiranti chef ci fa sempre piacere. Per questo tra le nostre righe si può leggere spesso di ricette di piatti gustosi ma anche salutari.

Sono idee allettanti e genuine, come questo gustoso contorno di stagione alleato delle difese immunitarie. Facciamogli compagnia con un primo piatto tradizionale e genuino che scatena l’appetito a tavola. Ma potremmo citare tante altre fantastiche ricette casalinghe.

Tra queste, per l’appunto, il delizioso manicaretto di oggi. Facciamo il pieno di fibre e minerali con questi carciofi tenerissimi ripieni di una squisita sorpresa. Seguiamo gli ingredienti e la preparazione di questo fantastico contorno autunnale.

Una ricetta che cambierà la nostra prospettiva in cucina

Mai pensato di abbinare ai carciofi delle acciughe saporitissime? Se per molti è una novità assoluta, vedremo subito come dare vita a un meraviglioso piatto con questi due ingredienti.

Ecco cosa ci servirà per 4 persone:

8 carciofi;

4 acciughe;

3 cucchiai di pan grattato integrale;

uno spicchio d’aglio;

un ciuffo di prezzemolo;

un limone;

sale, pepe e olio evo q.b.

Si parte pulendo bene i carciofi. Spuntiamo e leviamo foglie esterne e punte dei gambi. Aiutandoci con un coltello svuotiamo poi completamente il cuore.

Ora prepariamo una teglia piena di acqua, in cui verseremo il succo del limone spremuto. Quindi, vi lasciamo in ammollo i carciofi per un po’.

Intanto, laviamo e togliamo le lische dalle acciughe. Dopodiché le tagliamo a pezzettini e le mettiamo in una ciotola a parte con pangrattato e aglio e prezzemolo tritati.

Aggiungiamo un goccio d’olio e mescoliamo tutto finché non otterremo un ripieno bello soffice. A questo punto recuperiamo i carciofi in ammollo, li apriamo e li farciamo con l’impasto alle acciughe che abbiamo appena preparato.

Li adagiamo in una pentola e versiamo un po’ di acqua. Non immergiamoli completamente, ma bagniamoli fino a metà. Condiamo con olio, sale e pepe e mettiamo il coperchio.

Cuociamo tutto per un’oretta a fiamma molto lenta. A cottura ultimata i nostri carciofi dovrebbero aver assorbito tutta l’acqua, acquistando una consistenza così morbida che ci stupirà!

I carciofi sono un alimento genuino che contiene importanti nutrienti per l’organismo. Non sono solamente ricchi di fibre, ma gustandoli possiamo fare scorta di minerali come potassio, ferro e calcio. Un aiuto incredibile per il nostro benessere quotidiano.