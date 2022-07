Ecco come fare una lasagna deliziosa e leggera senza besciamella e come recuperarla se troppo asciutta il giorno dopo

La lasagna è un piatto della tradizione italiana che tutti ci invidiano. Alcune testimonianze farebbero risalire la sua origine addirittura al 1200 in Emilia Romagna. Trattasi, dunque, di una ricetta antichissima, tramandata di generazione in generazione.

Tuttavia, solo nel 1900 avremo la ricetta originale scritta. In ogni caso, sarà la forma, il ripieno o la pasta all’uovo, ma la lasagna è considerata uno dei primi piatti più amati dagli italiani e non solo. La ricetta originale, quella di Bologna, prevede la presenza di tantissimi ingredienti, tra cui anche la besciamella.

Con il trascorrere del tempo, la ricetta ha subito delle variazioni, passando da regione a regione. Nuovi ingredienti e nuovi modi di cucinare la sfoglia, ormai, sono l’impronta di una nuova interpretazione. Proprio per la trasformazione che ha subito negli anni, oggi la lasagna ha molteplici varianti.

Una che sta spopolando in questo periodo è la lasagna alla caprese. L’assenza di besciamella e la presenza di ingredienti buoni e salutari rendono questa lasagna uno dei piatti estivi 2022 più buoni di sempre. Tutti stanno impazzendo, per cui ecco come fare una lasagna deliziosa e leggera senza besciamella, con pochi ingredienti e pronta in appena 20 minuti.

Alla caprese

Per fare un’ottima lasagna alla caprese non ci vorranno tanti ingredienti e, soprattutto, impiegheremo molto meno tempo rispetto alla lasagna classica. Infatti, un punto a favore di questa lasagna è che non toccheremo i fornelli, in quanto non serve cucinare.

Se per fare la lasagna classica bisogna prima cucinare il ragù o, per la versione siciliana, bisogna anche pensare alle uova sode, per la lasagna alla caprese staremo con le braccia conserte. L’unica cosa che dovremo fare è condire gli strati di lasagna con le fette di mozzarella, con i pomodori e con il Parmigiano Reggiano DOP. Questi sono gli ingredienti principali. Poi ci serviranno anche l’olio EVO, il sale, il pepe e l’origano.

Ecco come fare una lasagna deliziosa e leggera senza besciamella e come recuperarla se troppo asciutta il giorno dopo

Se la ricetta originale prevede la cottura al forno, nella versione alla caprese si può decidere se seguire la tradizione oppure sbollentare gli strati di pasta in acqua rovente. Nell’uno o nell’altro modo, comunque, risparmieremo sulla bolletta della luce, in quanto ci vorrà davvero pochissimo tempo.

Visto che si tratta di una versione senza besciamella è possibile che, conservandola, perda la cremosità il giorno dopo. Pertanto, bisognerà recuperarla. Possiamo evitare che si secchi il giorno dopo attraverso una bella spolverata di Parmigiano, oppure possiamo usare la ricotta al posto della besciamella.

Oltre al formaggio, possiamo rendere la lasagna alla caprese di nuovo morbida e cremosa attraverso l’aggiunta del pesto di basilico. Il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella e il verde del pesto faranno un omaggio alla bandiera italiana.

Lettura consigliata

Per un risotto cremoso come da ristorante è questo il segreto tramandato dalle nonne e non è il burro né il formaggio