Ecco i trucchetti per riconoscere un melone maturo e succoso pronto per i piatti dell’estate 2022

Il melone è un grande protagonista della stagione estiva. Diciamo che, insieme ai pomodori e alle melanzane, il melone è considerato come il re di quei frutti che inondano i mercati durante la bella stagione. Dal sapore dolce e dalla consistenza succosa e croccante allo stesso tempo, il melone è molto versatile in cucina.

Basti pensare al classico antipasto melone e prosciutto crudo, dalla presentazione chic e dal gusto abbinato dolce e salato di entrambi gli ingredienti. Però non tutti sanno che il melone si presta a tantissime ricette e non solo a questo antipasto.

Infatti, sprigiona tutto il suo sapore soprattutto se protagonista di un dolce, ma è ideale anche per le ricette salate. Tuttavia, se non si ha tra le mani un buon melone, diventa improbabile che qualsiasi ricetta avessimo in mente riesca come l’avevamo immaginata.

In cucina, infatti, è importante che il melone abbia raggiunto un livello di maturazione al punto giusto. Eppure, la domanda che tutti ci poniamo è come fare a capire quando un melone sia buono. Niente paura, perché ecco i trucchetti per riconoscere un melone maturo e succoso, oltre a guardare la buccia.

I sensi

In realtà, non è difficile capire quando un melone possa essere acquistato in tutta tranquillità. Quando siamo al supermercato e, finalmente, arriviamo davanti ai meloni, ecco cosa bisogna guardare con attenzione. Per prima cosa, la buccia deve essere sana e il picciolo deve staccarsi facilmente. Le striature devono tendere verso il giallo chiaro, quasi ocra, mentre la buccia in sé deve tendere verso le sfumature del verde chiaro.

L’altra cosa a cui prestare attenzione è il suono. I fruttivendoli bussano con le nocche, per ascoltarne il suono. Proviamo a farlo anche noi. Se il suono è pieno e forte, allora questo sarà un segnale positivo. Un altro trucchetto è l’odore. Avviciniamo il naso per tutta la superficie del melone. Se ha un profumo gradevole, che ci ricorda la polpa, allora il livello di maturazione è ottimo.

Ecco i trucchetti per riconoscere un melone maturo e succoso pronto per i piatti dell’estate 2022

Come si nota, basta adoperare i sensi per capire se il melone è buono. Acquistandone uno abbastanza maturo e succoso, si possono preparare tante ricette, dolci e salate. Quest’estate 2022 stanno spopolando diversi piatti che prevedono il melone come assoluto protagonista.

Uno di questi è l’insalata di melone, arricchita da una spruzzata di succo d’arancia. Invece, un dolce che sta facendo impazzire tutti è la cheesecake al melone. Ma il piatto più sorprendente prevede l’accostamento tra melone e pesce. Siamo abituati ad abbinare il melone alla carne. Proviamo ad abbinarlo al polpo ed ai gamberetti ed il risultato sarà spaziale.

Lettura consigliata

Ecco come fare un gelato cremoso in casa senza gelatiera e senza panna con poche calorie ideale per la dieta